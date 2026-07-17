Tiệm vàng Hồng Phúc ở Mỹ Tho tạm ngưng hoạt hơn 2 tháng

Ngày 17.7, Công ty TNHH vàng bạc đá quý Hồng Phúc (tiệm vàng Hồng Phúc, ở phường Mỹ Tho, Đồng Tháp) đã dán thông báo về thời gian tạm ngưng hoạt động.

Theo đó, tiệm vàng này tạm ngưng hoạt động hơn 2 tháng, từ 16.7 đến 19.9, với lý do nhằm tái cơ cấu và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Một tiệm vàng trên địa bàn phường Mỹ Tho đông người vào sáng 17.7 ẢNH: THANH QUÂN

Trước đó, sáng 16.7, tiệm vàng Hồng Phúc phát đi thông báo đầu tiên về việc tạm ngưng hoạt động khiến nhiều khách hàng hoang mang và kéo đến tìm hiểu lý do.

Thông báo được dán tại trụ sở và đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội của doanh nghiệp cho biết, trước những biến động kéo dài của thị trường, Hồng Phúc đã nỗ lực duy trì hoạt động trong hơn 2 tháng qua nhưng không thể vượt qua những khó khăn ngoài dự kiến. Do đó, doanh nghiệp quyết định tạm ngưng hoạt động trong một thời gian để tái cơ cấu và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Tiệm vàng Hồng Phúc dán thông báo về thời gian ngưng hoạt động ẢNH: THANH QUÂN

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, sau khi tiệm vàng Hồng Phúc tạm ngưng hoạt động, nhiều người dân đã kéo đến một số tiệm vàng khác trên địa bàn phường Mỹ Tho để giao dịch, khiến một số tiệm vàng đông người đến giao dịch.

Tối 16.7, người dân tập trung đông tại một tiệm vàng ở Mỹ Tho để giao dịch ẢNH: THANH QUÂN

Tối 16.7, một tiệm vàng trên đường Lê Văn Duyệt (phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp) cũng đóng cửa sau thông báo ngắn gọn của bảo vệ: "Để giải quyết hết khách hàng phía trong, tạm ngưng nhận khách mới".

Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 17.6, một tiệm vàng khác trên đường Lê Văn Duyệt cũng đông khách hàng. Do số lượng người đông, bảo vệ phải xếp ghế cho khách hàng ngồi trước tiệm đợi đến lượt vào giao dịch.

Qua tìm hiểu, hiện các tiệm vàng trên địa bàn phường Mỹ Tho chỉ ưu tiên mua lại các sản phẩm họ đã bán ra trước đó.