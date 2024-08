Tiền ăn bán trú thu theo thỏa thuận: Làm sao để phụ huynh ủng hộ?

Nếu năm học 2023 - 2024, mức thu tiền ăn bán trú của học sinh (HS) TP.HCM được quy định trong Nghị quyết 04 của HĐND TP (tối đa là 35.000 đồng/em/ngày, với các trường công lập ở khu vực 1; 32.000 đồng/em/ngày ở khu vực 2) thì năm nay khoản này sẽ thu theo thỏa thuận với phụ huynh.

C ẦN MINH BẠCH, RÕ RÀNG

Kỳ họp lần thứ 17 HĐND TP.HCM khóa X diễn ra tháng 7.2024 nhất trí thông qua nghị quyết quy định các khoản thu, mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn TP trong năm học 2024 - 2025.

Theo nghị quyết, ngoài 9 khoản thu dịch vụ được HĐND TP.HCM quy định mức thu thì 15 khoản thu còn lại sẽ được các cơ sở giáo dục thực hiện thu theo hình thức thỏa thuận, trong đó có khoản thu suất ăn bán trú. Cơ sở giáo dục căn cứ tình hình thực tế, điều kiện cơ sở vật chất và nhu cầu của HS để xây dựng dự toán thu - chi cho từng nội dung, đảm bảo nguyên tắc thu đủ bù chi, phù hợp với tình hình thực tế năm học. Tỷ lệ tăng mức thu (nếu có) không quá 15% với năm học 2023 - 2024.

Phụ huynh vào thăm nhà bếp, ăn cơm bán trú cùng con ở Trường tiểu học Trưng Trắc, Q.11, TP.HCM THÚY HẰNG

Cô Đỗ Ngọc Chi, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1, TP.HCM, cho biết khi nắm thông tin trên, không chỉ cô mà nhiều cán bộ quản lý trong cơ sở giáo dục công lập ở TP.HCM đều thấy vui. Bởi những ý kiến đóng góp của cơ sở giáo dục công lập đã được lắng nghe. Trong các buổi họp vừa qua của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn về việc triển khai Nghị quyết 04 của HĐND và ghi nhận ý kiến, chuẩn bị cho kỳ họp vào tháng 7.2024 thì hầu hết trường học đều đề xuất được tăng tiền bữa ăn bán trú để đảm bảo chất lượng và dinh dưỡng cho HS. Các trường đề xuất không giới hạn tối đa 35.000 đồng hay 32.000 đồng là mức thu tiền ăn bán trú một ngày/HS như trong Nghị quyết 04…

"Năm học trước, dù tiền ăn bán trú của trường tôi là 35.000 đồng/em/ngày, theo Nghị quyết 04 thì nguyên tắc của nhà trường luôn luôn phải đảm bảo cho bữa ăn của các em an toàn, vệ sinh, no đủ. Tuy nhiên, rõ ràng là trong bối cảnh giá cả mọi thứ đều tăng, thì nhà trường, bếp ăn phải cân đong đo đếm, "đau đầu" tính toán để HS có bữa ăn an toàn, đủ no, đủ chất", cô Chi nói.

"Do đó, tôi cho rằng nếu tăng 15% tiền suất ăn bán trú, phù hợp với vật giá leo thang hiện nay, để chăm lo thêm cho bữa ăn bán trú các HS. Làm minh bạch, công khai, rõ ràng, lấy ý kiến rộng rãi, đúng quy định thì các phụ huynh cũng sẽ ủng hộ", cô Chi cho biết.

Cô Đỗ Ngọc Chi cho biết thêm hiện nay nhà trường vẫn đang chờ các văn bản hướng dẫn chính thức. Tuy nhiên, theo cô, để thực hiện, nhà trường phải tiến hành tuần tự nhiều bước như tổ chức họp với ban đại diện cha mẹ HS trường, phụ huynh trong từng lớp, hội đồng sư phạm trường… để ghi nhận ý kiến thống nhất từ các bên. Sau đó, nhà trường xây dựng kế hoạch dự toán thu - chi, đảm bảo nguyên tắc thu đủ bù chi, nếu tăng cũng không quá 15% với năm học 2023 - 2024, và phải được cơ quan quản lý phê duyệt mới áp dụng.

Năm học mới, tiền ăn bán trú sẽ thu theo thỏa thuận với phụ huynh nhưng đảm bảo tăng không quá 15% với năm học trước THÚY HẰNG





T HÔNG TIN ĐẦY ĐỦ, KỊP THỜI

Hiệu trưởng một trường tiểu học tại Q.3, TP.HCM cho biết: "Từ năm học mới, trường học được thỏa thuận tiền suất ăn với phụ huynh, đảm bảo tăng không quá 15% với năm học trước, điều này rất mừng. Bởi ưu tiên hàng đầu là sự an toàn, chất lượng bữa ăn bán trú của các HS".

Cũng theo vị này, để tạo được đồng thuận, chắc chắn cần thông tin kịp thời, minh bạch về chủ trương, các cơ sở, văn bản pháp lý tới phụ huynh. Sau đó, thực hiện khảo sát, tổ chức các buổi lắng nghe, đóng góp ý kiến của phụ huynh thông qua các kênh. "Tôi tin là nếu phụ huynh nắm thông tin kịp thời, đầy đủ, họ cũng tự đi chợ biết giá cả thực phẩm, vật giá mọi thứ đều tăng như thế nào, và thấu hiểu các con đi học cần ưu tiên chất lượng bữa ăn bán trú, thì không khó để ủng hộ chủ trương tăng tiền suất ăn bán trú, đảm bảo không quá 15% so với mức thu năm học trước", vị này trao đổi.