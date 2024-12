Tiền 'ảo' tại Mỹ hứa hẹn bùng nổ

Lời hứa Bitcoin "Made in USA" khó thực hiện ?

Tờ The Independent ngày 26.12 đưa tin Tổng thống đắc cử Donald Trump từng cam kết toàn bộ Bitcoin còn lại đều sẽ được khai thác tại Mỹ. Tuy nhiên, tuyên bố này trên thực tế gần như bất khả thi do blockchain là mạng lưới phi tập trung và không ai bị cấm tham gia. Do đó, hoạt động "đào" những Bitcoin còn lại có thể là sân chơi của các nhà tài phiệt tại nhiều nước. Hiện có khoảng 95% trong số 21 triệu Bitcoin đã được khai thác.

Đào Bitcoin khiến máy móc tiêu hao nhiều năng lượng và chi phí điện cao tại Mỹ có thể là một yếu tố đáng cân nhắc. Trong khi đó, nguồn năng lượng giá rẻ như ở châu Phi có thể tạo biên lợi nhuận lớn hơn khi khai thác Bitcoin tại đây.