Tiền đạo Tây Ban Nha lập kỷ lục tồi tệ nhất World Cup sau 60 năm

Tây Ban Nha bế tắc trước tân binh châu Phi

Bên cạnh cặp đấu giữa Đức và Curacao, màn so tài giữa Tây Ban Nha và Cabo Verde được đánh giá là chênh lệch bậc nhất ở lượt đấu mở màn World Cup 2026. Trong khi Tây Ban Nha là ứng viên vô địch số một, vừa vô địch EURO cách đây 2 năm và sở hữu "một trời sao", Cabo Verde mới chỉ lần đầu đặt chân đến miền đất World Cup.

Thế nhưng, Cabo Verde đã biến điều không thể thành có thể. Bức tườnge phòng ngự vững chãi trên sân Mercedes-Benz tại Atlanta giúp đội bóng châu Phi phong tỏa hoàn toàn tuyến tấn công Tây Ban Nha.

Cabo Verde phòng ngự kỷ luật đến mức, dù đã tung đầy đủ hảo thủ vào sân và gia tăng áp lực ở nửa sau trận đấu, nhưng Tây Ban Nha không thể chạm tới mành lưới của Vozinha.

HLV De la Fuente bất lực trong ngày Oyarzabal và đồng đội bị phong tỏa ẢNH: REUTERS

Chi tiết đắt giá nói lên khả năng phòng ngự của Cabo Verde, là việc chân sút Mikel Oyarzabal của Tây Ban Nha không thể có pha chạm bóng nào trong suốt 30 phút đầu trận đấu. Theo Opta, Oyarzabal trở thành cầu thủ đầu tiên kể từ năm... 1966 thiết lập kỷ lục đáng buồn này. Oyarzabal bị bộ đôi Pico Lopes và Sidny Lopes Cabral phong tỏa triệt để, không thể một lần nào chạm bóng thành công để kết nối lối chơi. Đến phút 31, bóng mới lần đầu tìm đến được Oyarzabal.

Sang hiệp 2, Oyarzabal chạm bóng nhiều hơn, nhưng hầu hết các pha xử lý của chân sút này đều không thành công. Mỉa mai cho Tây Ban Nha, khi dù mũi nhọn Oyarzabal chơi tệ, song HLV Luis de la Fuente vẫn phải giữ anh ở lại trên sân vì cũng không còn tiền đạo nào khả dĩ hơn.

Cơ hội tốt nhất Oyarzabal có được ở trận này là pha ngả người dứt điểm trong những phút cuối, nhưng bị hậu vệ Pico Lopes truy cản trong gang tấc dẫn đến cú sút đi chệch khung thành.

HLV De la Fuente chủ động cất các hảo thủ như Lamine Yamal, Dani Olmo, Nico Williams ngoài sân ở hiệp 1 trận gặp Cabo Verde. Chỉ đến khi nguy cơ bị cầm hòa đã rõ ràng, ông mới tung Yamal, Olmo và Williams vào sân, nhưng đã quá muộn. Những phút cuối, thậm chí Tây Ban Nha còn thoát thua, khi Cabo Verde phung phí các pha phản công mười mươi.

Bị tân binh cầm hòa trong ngày ra quân World Cup 2026, Tây Ban Nha còn nhiều việc phải làm. Yamal cùng đồng đội phải thắng tối thiểu một trong hai trận còn lại gặp Uruguay hoặc Ả Rập Xê Út để chắc chắn đi tiếp.