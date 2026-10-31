Tiến độ triển khai các hạng mục dân dụng sân bay Phan Thiết đến đâu?

Chiều nay (31.10), Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải cùng lãnh đạo các sở, ngành kiểm tra tiến độ dự án Cảng hàng không Phan Thiết - hạng mục hàng không dân dụng (tên cũ là sân bay Phan Thiết).

Tại công trường, ông Hải đề nghị Công ty TNHH Cảng hàng không Mặt Trời Phan Thiết (chủ đầu tư) tăng cường xe máy, nhân lực để đáp ứng tiến độ thi công.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu các nhà thầu phải đảm bảo thi công an toàn, chất lượng, bảo vệ môi trường trong dự án. Các sở, ngành và chính quyền phường Mũi Né được yêu cầu phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các đơn vị thi công đảm bảo tiến độ theo hợp đồng.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải (thứ tư từ phải qua) kiểm tra tiến độ dự án sân bay dân dụng Phan Thiết, chiều 31.10 ẢNH: HÀ CHƯƠNG

Nhiều hạng mục đang thi công khẩn trương

Nhà ga sân bay Phan Thiết có diện tích khoảng 16.000 - 18.000 m², đáp ứng công suất 2 triệu hành khách/năm. Theo Sở Xây dựng Lâm Đồng, tính đến ngày 26.10, hạng mục nhà ga hành khách đã hoàn thành ép cọc; thi công móng, giằng tại một số trục đạt 68%.

Hạng mục đài kiểm soát không lưu đã hoàn thành ép cọc, lắp đặt cốt thép và cốt pha móng.

Công trình cốt pha móng bên trong dự án ẢNH: HÀ CHƯƠNG

Công trình này cao 45 m, gồm 12 tầng; có nhà điều hành rộng 850 m², quy mô 3 tầng.

Tại khu bay, hiện đã san nền đường lăn, sân đỗ đạt 63%; san nền khu mặt đất và công trình phụ trợ đạt 60%.

Hệ thống thoát nước đạt 60%, hai hồ điều hòa H1, H2 đào đất đạt 90%; phần móng, giằng hàng rào đạt 40%.

Đến ngày 26.10, công trường có khoảng 50 xe ben, 10 xe cuốc, 3 xe lu, 4 xe ủi, một robot ép cọc; 30 kỹ sư, 200 công nhân và 6 nhà thầu đang thi công.

Đang thi công đường và bên trong sân bay ẢNH: HÀ CHƯƠNG

Sân bay Phan Thiết (hạng mục dân dụng) được phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 13.12.2025. Công ty TNHH Cảng hàng không Mặt Trời Phan Thiết (thành viên của Tập đoàn Sun Group) được chọn làm nhà đầu tư ngày 4.3.2026. Hai bên ký hợp đồng ngày 12.3.2026, tổng thời gian thực hiện 21 tháng.

Theo hợp đồng, nhà đầu tư có 4 tháng hoàn tất thủ tục pháp lý liên quan đến khởi công, tính từ ngày ký hợp đồng và được giao đất, cho thuê đất.

Thời gian xây dựng công trình, hạ tầng là 12 tháng kể từ ngày phát hành thông báo khởi công; 5 tháng tiếp theo dành cho nghiệm thu, hoàn thành và đưa dự án vào vận hành.

Công trình được khởi công ngày 27.4.2026. Vì vậy, tiến độ các hạng mục hiện nay có ý nghĩa quan trọng đối với các mốc hoàn thành xây dựng, nghiệm thu và khai thác.

Dự án có sân đỗ máy bay rộng 170,5 m x 455 m, đáp ứng vị trí đỗ cho 6 máy bay; hai đường lăn nối sân đỗ kích thước 121,5 m x 23 m. Hệ thống đèn tín hiệu, biển báo, thiết bị quan trắc khí tượng và chiếu sáng sân đỗ được đầu tư đồng bộ.

Ngoài việc đôn đốc tiến độ các hạng mục, ông Nguyễn Hồng Hải yêu cầu thi công đảm bảo an toàn, chất lượng công trình sân bay Phan Thiết ẢNH: HÀ CHƯƠNG

Hạ tầng giao thông nội cảng gồm các tuyến kết nối đường vào cảng hàng không và các khu chức năng, quy mô từ 2 - 6 làn xe.

Ngoài ra, bãi đỗ ô tô trước nhà ga có diện tích khoảng 13.000 - 15.000 m². Hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước, hàng rào và các công trình phụ trợ được đầu tư đồng bộ.

Về thủ tục pháp lý, ngày 22.10, Sở Xây dựng có công văn gửi Quân chủng Phòng không - Không quân xin ý kiến về việc đấu nối hạ tầng kỹ thuật của hạng mục hàng không dân dụng vào dự án sân bay quân sự liền kề.

Đây là yêu cầu phát sinh từ đặc thù sân bay Phan Thiết sử dụng chung đường băng cất, hạ cánh giữa hai hạng mục quân sự và dân dụng.