Cảng hàng không Phan Thiết: Hạng mục hàng không dân dụng khởi công dịp lễ 30.4

Sáng 18.3, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết tại buổi làm việc với Tập đoàn Sun Group vào chiều 17.3, Sở Xây dựng Lâm Đồng và Công ty TNHH cảng hàng không Mặt Trời Phan Thiết (đơn vị trúng thầu) đã ký hợp đồng triển khai dự án Cảng hàng không Phan Thiết - Hạng mục hàng không dân dụng, dự kiến khởi công vào ngày 30.4.

Đường băng của dự án Cảng hàng không Phan Thiết đã được khai thác cho hoạt động quân sự

Như vậy, chỉ sau 13 ngày kể từ khi có quyết định trúng thầu, nhà đầu tư đã hoàn tất ký kết hợp đồng với Sở Xây dựng (được UBND tỉnh Lâm Đồng ủy quyền) để triển khai dự án.

Theo kế hoạch, nhà ga và các hạng mục dân dụng của Cảng hàng không Phan Thiết có tổng vốn đầu tư hơn 3.790 tỉ đồng. Sau khoảng 24 tháng thi công, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác.

Tại buổi làm việc với Tập đoàn Sun Group, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, hoan nghênh tinh thần chủ động của nhà đầu tư khi nhanh chóng triển khai dự án Cảng hàng không Phan Thiết. Ông yêu cầu Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, khẩn trương hoàn tất thủ tục để thi công ngay sau lễ khởi công.

Các đơn vị cần làm việc với đơn vị tư vấn, nhà thầu để xác định rõ tiến độ, đảm bảo hoàn thành dự án đúng kế hoạch và sớm đưa vào khai thác.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm (bên trái) và Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười chủ trì buổi làm việc với Tập đoàn Sun Group chiều 17.3 ẢNH: T.T.D

Dự án kéo dài do nhiều lần điều chỉnh

Dự án Cảng hàng không Phan Thiết (tên cũ là sân bay Phan Thiết, tại phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ) được khởi công từ ngày 18.1.2015. Sau khi điều chỉnh quy hoạch từ cấp 4C lên 4E, dự án gặp vướng mắc, chậm tiến độ và thay đổi nhà đầu tư BOT các hạng mục dân dụng, trước khi chuyển sang hình thức đầu tư trực tiếp.

Sở Xây dựng Lâm Đồng và Công ty TNHH Cảng hàng không Mặt Trời Phan Thiết ký kết triển khai xây dựng dự án Cảng hàng không Phan Thiết

Theo thiết kế, Cảng hàng không Phan Thiết đạt cấp 4E, công suất khoảng 2 triệu hành khách/năm vào năm 2030. Dự án sử dụng khoảng 74,6 ha đất, trong đó khu nhà ga hành khách rộng từ 16.000 - 18.000 m².

Cảng được định hướng khai thác lưỡng dụng, phục vụ cả mục đích quân sự và dân dụng. Hiện nay, đường băng cất hạ cánh và các công trình điều hành bay đã được Bộ Quốc phòng đầu tư, hoàn thiện và đưa vào khai thác phục vụ nhiệm vụ quốc phòng.

Khi các hạng mục dân dụng hoàn tất, hoạt động bay dân dụng tại Cảng hàng không Phan Thiết sẽ sử dụng chung hạ tầng như đường băng, đài bay và các công trình liên quan do quân đội đầu tư.