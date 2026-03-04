Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Thành viên của Sun Group trúng thầu dự án Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết

Quế Hà
Quế Hà
04/03/2026 19:10 GMT+7

Ngày 4.3, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải đã ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu dự án Cảng hàng không Phan Thiết - Hạng mục hàng không dân dụng.

Theo quyết định, dự án Cảng hàng không Phan Thiết - Hạng mục hàng không dân dụng do Công ty TNHH cảng hàng không Mặt Trời Phan Thiết (công ty thành viên của Tập đoàn Sun Group) trúng thầu. Tổng vốn dự án khoảng 3.700 tỉ đồng.

Thành viên Sun Group trúng thầu Cảng hàng không Phan Thiết năm 2026 - Ảnh 1.

Phối cảnh nhà ga dân dụng Cảng hàng không Phan Thiết cấp 4E

ẢNH: BQLDA

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Giám đốc Sở Xây dựng căn cứ nội dung được phê duyệt, tiến hành tổ chức đàm phán, hoàn thiện, ký kết hợp đồng với nhà đầu tư theo các nội dung được UBND tỉnh ủy quyền.

Như vậy sau nhiều năm, dự án Cảng hàng không Phan Thiết - Hạng mục dân dụng chính thức có chủ đầu tư mới.

Trước đó, ngày 15.12.2025, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không Phan Thiết (tên cũ là sân bay Phan Thiết, ở phường Mũi Né) - Hạng mục hàng không dân dụng được triển khai theo hình thức đấu thầu công khai.

Tại cuộc họp báo hôm 27.2, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết chỉ có duy nhất một đơn vị tham gia đấu thầu dự án này.

Thành viên Sun Group trúng thầu Cảng hàng không Phan Thiết năm 2026 - Ảnh 2.

Đường băng trong sân bay Phan Thiết đã được Bộ Quốc phòng đầu tư và khai thác, sẽ được dùng chung cho hạng mục dân dụng sau này

ẢNH: QUẾ HÀ

Về mục tiêu tổng thể, dự án Cảng hàng không Phan Thiết sử dụng 74,6 ha đất, trong đó riêng khu nhà ga hành khách có diện tích khoảng 16.000 - 18.000 m².

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, kể từ ngày nhà đầu tư được chấp thuận theo quy định pháp luật hiện hành.

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Lâm Đồng đi kèm điều khoản ràng buộc chặt chẽ. Theo đó, sau 24 tháng kể từ thời điểm kết thúc tiến độ thực hiện mục tiêu hoạt động, nếu nhà đầu tư không hoàn thành dự án và không thuộc diện được gia hạn theo quy định, dự án sẽ bị chấm dứt hoạt động. 

Quy định này được xem là "khóa đuôi" pháp lý, nhằm ngăn chặn tình trạng chậm tiến độ kéo dài, dự án bị treo như đã từng xảy ra trước đây.

