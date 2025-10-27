Hủy chủ trương BOT Cảng hàng không Phan Thiết

Chuyển Dự án Cảng hàng không Phan Thiết sang đấu thầu đầu tư trực tiếp

Liên quan đến dự án BOT Cảng hàng không Phan Thiết, sáng nay (27.10), HĐND tỉnh Lâm Đồng tổ chức phiên họp chuyên đề để thông qua hàng loạt nghị quyết về kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Đây là phiên họp được đánh giá có tính chất quyết định nhiều chủ trương, chính sách sau sáp nhập, phê chuẩn công tác cán bộ và các công việc khác theo thẩm quyền của HĐND tỉnh, nhằm thống nhất các chủ trương của HĐND 3 tỉnh trước đây, đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển mới của tỉnh Lâm Đồng sau hợp nhất.

Nội dung được dư luận đặc biệt quan tâm là việc HĐND tỉnh xem xét, biểu quyết về việc dừng chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không Phan Thiết (tên cũ là Sân bay Phan Thiết) theo hình thức hợp đồng BOT.

Cảng hàng không Phan Thiết có chức năng lưỡng dụng, cho cả bay dân dụng và các hoạt động bay quân sự ẢNH: QUẾ HÀ

Việc dừng chủ trương này căn cứ theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 12 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020, được sửa đổi bởi Luật số 90/2025/QH15, và khoản 13, Điều 75 Nghị định số 243/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Song song đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã trình HĐND tỉnh (tờ trình số 5335, cùng ngày 15.10), đề nghị HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất (đợt 2).

Trong danh mục này có khu đất của dự án BOT trước đây, nơi dự kiến xây dựng nhà ga hàng không dân dụng sân bay Phan Thiết. Đây sẽ là cơ sở pháp lý để tỉnh tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư mới theo quy định của pháp luật hiện hành.

Mở đường cho sân bay Phan Thiết sớm được khởi động lại hạng mục dân dụng

Theo lãnh đạo Sở Tài chính Lâm Đồng, sau khi Văn phòng Chính phủ có Công văn số 9014/VPCP-CN ngày 23.9.2025 thông báo ý kiến của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà về giao quyền cho HĐND tỉnh chấm dứt hợp đồng BOT Cảng hàng không Phan Thiết, tỉnh đã rà soát toàn bộ hồ sơ dự án và giao các sở, ngành liên quan đề xuất giải pháp triển khai phù hợp.

Việc chuyển đổi hình thức đầu tư từ BOT sang đấu thầu công khai theo Luật Đầu tư được xem là bước "tháo nút thắt", mở đường cho hạng mục dân dụng của sân bay Phan Thiết sớm được khởi động trở lại.

Đường băng Cảng hàng không Phan Thiết dài 3.050 m, đạt cấp độ sân bay cấp 4E ẢNH: QUẾ HÀ

Dự án sân bay Phan Thiết được khởi công từ tháng 1.2015, được quy hoạch theo mô hình lưỡng dụng, gồm hạng mục quân sự và dân dụng. Đến nay, các hạng mục quân sự do Quân chủng Phòng không - Không quân xây dựng đã cơ bản hoàn thành, đưa vào phục vụ huấn luyện bay.

Trước đó, Thủ tướng đã cho phép dùng chung một số hạng mục hạ tầng quân sự để phục vụ hoạt động hàng không dân dụng trong tương lai. Trong khi đó, hạng mục dân dụng theo hình thức BOT nhiều lần điều chỉnh quy mô (từ 4C lên 4E), kéo theo tổng mức đầu tư tăng cao và tiến độ liên tục chậm trễ nhiều năm liền.

Phiên họp chuyên đề sáng nay của HĐND tỉnh Lâm Đồng, vì vậy không chỉ là thủ tục hành chính mà còn mang ý nghĩa định hình lại cơ chế đầu tư hạ tầng chiến lược của Lâm Đồng trong giai đoạn mới, khi địa phương được trao toàn quyền quyết định các hạng mục dân dụng thuộc Cảng hàng không Phan Thiết.