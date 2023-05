Tiền Giang: Quán lẩu dê bốc cháy dữ dội, nhân viên bỏ chạy thoát thân

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 2.5, người dân nhìn thấy lửa và khói bốc lên ngùn ngụt ở khu vực bếp của quán ăn lẩu dê Ngọc Minh (đường Phạm Thanh, P.5, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang). Phát hiện cháy, nhân viên quán dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành nên hoảng loạn bỏ chạy thoát thân và điện báo cơ quan chức năng.

Lửa bốc lên ngùn ngụt ở khu vực bếp của quán lẩu dê Ngọc Minh LÊ LANG

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC cứu nạn và cứu hộ Công an tỉnh Tiền Giang huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp Công an P.5 và Công an TP.Mỹ Tho dập lửa.

Đến 10 giờ 30, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục phun xịt để dập tàn và chống cháy lan. Đến 11 giờ cùng ngày, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.

Toàn bộ vật dụng trong quán gần như bị lửa thiêu rụi LÊ LANG

Quán lẩu dê Ngọc Minh có diện tích rộng hàng trăm mét vuông, xây dựng bằng ván ép, gỗ, tre lá. Bên trong quán có 6 phòng lạnh, được trang trí bằng gỗ thông kiểu hầm rượu cho khách vừa ăn vừa hát karaoke. Do đó, khi xảy ra cháy, lửa nhanh chóng lan nhanh và thiêu rụi gần như toàn bộ vật dụng trong quán và 6 phòng lạnh. Có 1 kho chứa hàng cạnh và 1 nhà dân liền kề quán lẩu dê bị lửa cháy xém.

Hiện, cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang đang điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại vụ cháy.