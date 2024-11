Tiền Giang: Tiếp tục phát hiện doanh nghiệp làm giả hồ sơ để trúng thầu

Trong tháng 10.2024, Viện KSND tỉnh Tiền Giang đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đối với Nguyễn Hoài Phong (40 tuổi, ở xã Long An, H.Châu Thành, Tiền Giang) về hành vi làm giả hồ sơ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Đây là diễn biến mới liên quan đến sai phạm tại Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hữu Lợi (địa chỉ tại xã Long An, H.Châu Thành, Tiền Giang), là doanh nghiệp trúng 20 gói thầu (Nhà nước làm chủ đầu tư - PV) tại 2 tỉnh Tiền Giang, Bến Tre.