Có một nghịch lý của giáo dục hôm nay: tiếp cận tri thức chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Nhưng điều gì giúp một con người biết dùng những cái mình học được để sống có ích, sống tử tế?

Một học sinh có thể tìm lời giải cho bài toán trong vài giây, nhờ trí tuệ nhân tạo (AI) giảng lại một định lý chưa hiểu, thậm chí có thể soi chiếu một vấn đề dưới nhiều góc nhìn khác nhau. Cánh cửa tri thức đang rộng mở hơn bao giờ hết.

Nhưng biết nhiều và sự tự nhận thức bản thân là 2 việc khác nhau. Một người có thể lập luận sắc bén nhưng chưa chắc đã biết cách lắng nghe; có thể bảo vệ quan điểm đến cùng nhưng lại rất khó chấp nhận mình sai.

Vì thế, trong những câu chuyện về giáo dục, có lẽ chúng ta cần ngẫm lại câu nói tưởng chừng đã cũ: "Tiên học lễ, hậu học văn".

Điều thực sự ở lại với một đứa trẻ hiếm khi là những trang sách học thuộc lòng, mà có thể chỉ là một lần thầy cô kiên nhẫn dừng lại lắng nghe ẢNH: NHẬT THỊNH

Chữ "Lễ" không chỉ nằm ở lời chào

Từ lâu, "Tiên học lễ, hậu học văn" đã trở thành tấm bảng đầu tiên đón học trò ở mỗi trường học. Nhắc đến lễ, chúng ta thường nghĩ ngay đến những gì nhìn thấy được: lời chào, tiếng dạ thưa, thái độ với thầy cô, người lớn.

Những điều ấy cần thiết, là gốc rễ của nếp nhà; nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó, chữ lễ rất dễ bị biến thành một thứ khuôn phép bên ngoài, một vỏ bọc của sự vâng lời.

Ở tầng sâu hơn, lễ là năng lực nhận ra mình không sống một mình trong cuộc đời này. Người có lễ hiểu rằng ta có quyền có suy nghĩ riêng nhưng người đối diện cũng có quyền được lắng nghe, ta có quyền không đồng tình nhưng không có quyền xúc phạm người khác, ta có thể tài giỏi nhưng tài giỏi không đồng nghĩa với việc mình luôn luôn đúng.

Hiểu như vậy, "tiên học lễ" chính là bài học đầu tiên về đạo làm người. Nó bắt đầu từ một lời chào lễ phép, nhưng phải đi đến năng lực tự tiết chế: biết dừng lại trước một lời nói có thể gây tổn thương, đủ khiêm nhường để thấy mình vẫn còn phải học, và đủ bản lĩnh để nhận mình sai.

"Tiên học lễ, hậu học văn", quan niệm tưởng đã cũ nhưng vẫn có giá trị trong giáo dục thời đại công nghệ phát triển ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Trên nền tảng vững vàng ấy, việc "học văn" mới thực sự có giá trị. Bởi nếu không, tri thức càng nhiều thì cái tôi càng lớn, và sự va chạm càng dễ trở thành tổn thương.

Lễ không phải là sợi dây trói buộc

Khi được hiểu đúng, lễ không còn là một sự trói buộc mà chính là bệ phóng vững chắc cho sự tự do chân chính của một con người.

Khi có lễ, mỗi người biết phải tự rèn mình từ những việc nhỏ nhất với sự lặp lại đủ lâu để nó trở thành kỷ luật nội tâm. Người giữ lễ, hẹn là đến, hứa phải thực hiện, không phải vì sợ người khác đánh giá mà vì đã tự rèn giũa và tự giải phóng mình ra khỏi sự tùy hứng, khỏi sự dễ dãi với bản thân.

Một khi kỷ luật đã thành nếp, niềm tin mới được thiết lập, và mỗi người mới có được một giao thức chung để kết hợp với người khác làm được những việc lớn hơn sức của một người.

Khi lễ đã thành nếp người, thì ta không còn bị cuốn đi bởi cơn nóng giận nhất thời, không bị dẫn dắt bởi sự ngạo mạn của cái tôi, không bị chi phối bởi lòng tự ái muốn giành phần đúng về mình. Từ đây, sức mạnh thật sự của lễ đã tạo ra bệ phóng cho việc bảo vệ và tạo không gian an toàn để cái yếu được tự do trước cái mạnh.

Nếu lễ là bệ phóng cho tự do, thì trong nhà trường, phản biện tử tế chính là biểu hiện cao nhất của lễ. Triết lý của giáo dục hôm nay là mong muốn có những đứa trẻ biết phản biện; nhưng điều đáng quý hơn cả là biết phản biện một cách tử tế: Trình bày suy nghĩ của mình một cách rõ ràng, bảo vệ quan điểm nhưng vẫn lắng nghe người khác, tranh luận mà không xúc phạm.

Thỉnh thoảng, những câu chuyện học sinh có lời lẽ thiếu chuẩn mực với giáo viên, hay phản ứng gay gắt khi bị nhắc nhở khiến dư luận băn khoăn. Những hành vi ấy cần được nhìn nhận nghiêm túc, phải được uốn nắn, phải cho trẻ thấy hậu quả và học cách chịu trách nhiệm. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở sự bức xúc và vội kết luận "trẻ con bây giờ hư vì internet, vì AI", chúng ta sẽ bỏ lỡ căn nguyên của vấn đề.

Thay vì chỉ hỏi: "Tại sao con lại cư xử như vậy?", có lẽ người lớn chúng ta cũng cần can đảm tự hỏi thêm một câu nữa: "Điều gì đã khiến con nghĩ rằng cư xử như vậy là chấp nhận được?". Câu hỏi thứ hai mới chính là câu hỏi của trách nhiệm giáo dục. Bởi môi trường trực tuyến có thể khiến lời lẽ gay gắt trở nên bình thường, và những va chạm trong tuổi mới lớn có thể khiến trẻ phản ứng chưa phù hợp.

Thấu hiểu nguyên nhân không có nghĩa là bao che cho hành vi sai, mà là để việc giáo dục đi đến tận cùng.

Ở trường, người thầy cũng không chỉ truyền đạt kiến thức. Một lời góp ý công bằng, sự kiên nhẫn khi học trò chưa hiểu, cách nghiêm khắc mà không phủ nhận phẩm giá của một đứa trẻ - tất cả đều là những bài học về lễ mà không sách vở nào ghi lại trọn vẹn. ẢNH: ĐOÀN TRƯỜNG THPT PHAN CHÂU TRINH

Lễ được hít thở mỗi ngày trước khi được dạy thành lời

Nếu coi nhà trường là nơi dạy lễ, thì gia đình chính là nơi cho trẻ được hít thở bầu không khí của lễ mỗi ngày. Trẻ con không hình thành nhân cách qua những lời răn dạy suông. Chúng lớn lên bằng sự quan sát sống động trước mắt: cách người lớn lắng nghe nhau ra sao, đối thoại khi bất đồng như thế nào, và có đủ dũng cảm để nhận sai khi nóng giận hay không.

Vì thế, "tiên học lễ" không bắt đầu bằng việc uốn nắn đứa trẻ phải biết dạ thưa, mà nó bắt đầu bằng năng lực tự thức tỉnh của chính người lớn. Gia đình không cần những người cha, người mẹ hoàn hảo, mà thực sự cần những người cha, người mẹ chân thật và sẵn sàng sửa sai trước mặt con. Chính sự phản chiếu âm thầm nhưng bền bỉ ấy mới là nguồn nhựa sống bồi đắp nên nền tảng đạo đức cho con trẻ, trước khi các em bước vào hành trình thu nhận tri thức.

Ở trường, người thầy cũng không chỉ truyền đạt kiến thức. Một lời góp ý công bằng, sự kiên nhẫn khi học trò chưa hiểu, cách nghiêm khắc mà không phủ nhận phẩm giá của một đứa trẻ - tất cả đều là những bài học về lễ mà không sách vở nào ghi lại trọn vẹn.

Dẫu vậy, chúng ta không thể đặt toàn bộ gánh nặng hình thành nhân cách lên vai người thầy. Giáo dục là một liên đới trách nhiệm giữa gia đình - nhà trường - xã hội. Khi có bất đồng, điều cần thiết là lắng nghe nhiều phía và không vội quy kết. Nhiệm vụ của những người đi trước phải giúp trẻ hiểu một nguyên tắc căn bản: được tôn trọng luôn đi cùng với trách nhiệm phải tôn trọng người khác. Sự tôn trọng chỉ có ý nghĩa khi nó không phải là đặc quyền của riêng một phía.

Điều thực sự ở lại với một đứa trẻ hiếm khi là những trang sách học thuộc lòng, mà có thể chỉ là một lần thầy cô kiên nhẫn dừng lại lắng nghe, hay khoảnh khắc cha mẹ chọn đối thoại với con thay vì phán xét. Những điều ấy không ồn ào, không dễ đo đếm, nhưng lại có thể đi theo đứa trẻ rất lâu.

Mục tiêu cuối cùng của giáo dục, suy cho cùng, chưa bao giờ là tạo ra những đứa trẻ ngoan ngoãn, biết vâng lời trong mọi hoàn cảnh; mà là giúp các em biết khi nào cần phải lên tiếng, lên tiếng bằng cách nào cho tử tế, và làm thế nào để tôn trọng sự khác biệt ngay cả khi không đồng ý.