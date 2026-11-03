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    Hợp tác phát triển không gian STEM, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục

    Bích Thanh
    Bích Thanh
    Ngày 3.11, ĐH Quốc gia Hà Nội và Công ty CP Giáo dục KDI (KDI Education) công bố hợp tác chiến lược, hướng tới phát triển không gian trải nghiệm STEM và các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục.

    Hoạt động nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện quốc tế về giáo dục trực tuyến toàn cầu (GMC 2026) và Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam (AI4VN 2026), diễn ra tại Hà Nội với sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cùng đại diện các bộ, ngành…

    Theo đó, hợp tác hướng tới xây dựng hệ sinh thái giáo dục công nghệ tích hợp, kết nối hoạt động trải nghiệm STEM, đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng AI, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao tại Việt Nam.

    Hợp tác phát triển không gian STEM, ứng dụng AI trong giáo dục - Ảnh 1.

    Phó thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chứng kiến nghi thức trao văn kiện thỏa thuận hợp tác giữa Trường ĐH Giáo dục ĐH Quốc gia Hà Nội và KDI Education

    ẢNH: THU HƯỜNG

    Trọng tâm hợp tác gồm 2 hạng mục: Tổ hợp trải nghiệm STEM TOWN và Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng giải pháp AI và công nghệ giáo dục. Hai bên định hướng phát triển các hạng mục đồng bộ, kết nối hoạt động trải nghiệm, đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ.

    KDI Education cũng tăng cường hợp tác chuyên sâu với Trường ĐH Giáo dục thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội thông qua dự án xây dựng không gian đào tạo và thực hành STEM dành cho giáo viên. Dự án hướng đến nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ, đổi mới phương pháp giảng dạy và phát triển giáo dục STEM trong trường phổ thông.

    Thông qua mô hình liên kết đại học và doanh nghiệp, hai bên kết hợp năng lực nghiên cứu, đào tạo với kinh nghiệm triển khai các giải pháp giáo dục STEM. Các dự án hướng tới mở rộng cơ hội trải nghiệm công nghệ cho học sinh, hỗ trợ giáo viên phát triển chuyên môn và giúp cơ sở giáo dục tiếp cận học liệu, công cụ đánh giá phù hợp.

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