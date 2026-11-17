Ngày 17.11, Công ty CP phát triển bóng đá Thanh Hóa thông tin về việc sử dụng tiền do cộng đồng ủng hộ đội bóng đá Thanh Hóa qua mã QR mà đơn vị này kêu gọi cộng đồng ủng hộ thời gian qua.

CLB Thanh Hóa công bố tổng số tiền cộng đồng ủng hộ đội bóng ẢNH: CLB THANH HÓA

Công ty CP phát triển bóng đá Thanh Hóa khẳng định toàn bộ số tiền cộng đồng ủng hộ được sử dụng cho một mục đích duy nhất là khen thưởng cho các cầu thủ sau mỗi trận đấu. Số tiền khen thưởng cụ thể sẽ được công khai rõ ràng với cộng đồng để có cơ sở so sánh với khoảng tiền ủng hộ nhận được.

Cũng theo Công ty CP phát triển bóng đá Thanh Hóa, tính đến hết ngày 15.11 đã kêu gọi được tổng cộng hơn 288 triệu đồng. Trong đó, đợt 1 từ ngày 5 - 20.9 kêu gọi được hơn 235 triệu đồng; đợt 2 từ 23.10 - 6.11 kêu gọi được hơn 51 triệu đồng; đợt 3 từ ngày 7 - 15.11 kêu gọi được hơn 1,4 triệu đồng.

Trước bối cảnh khó khăn về kinh tế, từ ngày 5.9, CLB bóng đá Thanh Hóa đã kêu gọi cộng đồng ủng hộ tiền qua mã QR.

Trung tuần tháng 8, Công ty CP phát triển bóng đá Thanh Hóa đã tiếp nhận đội bóng đá Thanh Hóa từ Công ty TNHH MTV Bóng đá Đông Á Thanh Hóa. Sau khi tiếp nhận, Công ty CP phát triển bóng đá Thanh Hóa đã kêu gọi nhà tài trợ nhưng không có nhà tài trợ thật sự lớn nào để đảm bảo nguồn tài chính bền vững cho hoạt động của đội bóng xứ Thanh, buộc phải kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ.