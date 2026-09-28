Tiến sĩ hóa học ĐH Manchester chính thức trở thành Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) từ ngày 1.10 ảnh: b.n

Hôm nay (28.9), Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM ký quyết định về công tác nhân sự, bổ nhiệm có thời hạn tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính, Phó hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Quốc tế, giữ chức vụ Hiệu trưởng trường này kể từ ngày 1.10.

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính sinh năm 1970 tại Hà Nội. Ông tốt nghiệp cử nhân hóa học và thạc sĩ hóa học tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên; thạc sĩ khoa học giáo dục tại ĐH Simon Fraser (Canada) và tiến sĩ hóa học tại ĐH Manchester (Vương quốc Anh).

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính có nhiều năm công tác trong lĩnh vực đào tạo, quản lý giáo dục ĐH và đảm nhiệm nhiều vị trí tại ĐH Quốc gia TP.HCM, như: giảng viên Khoa Hóa, Phó trưởng bộ môn hóa vô cơ Trường ĐH Tổng hợp TP.HCM (nay là Trường ĐH Khoa học tự nhiên); Phó trưởng ban và sau đó là Trưởng ban ĐH và sau ĐH; Phó giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ĐH Quốc gia TP.HCM; Giám đốc Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo ĐH Quốc gia TP.HCM.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế, tiến sĩ Chính được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó hiệu trưởng trường này từ ngày 23.6; được giao nhiệm vụ Phó hiệu trưởng phụ trách trường từ ngày 1.7 (sau khi ông Lê Văn Thăng, Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế, được điều động đến công tác tại UBND TP.HCM để tiếp nhận, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM từ ngày 1.7).

Hiện, tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính còn là đánh giá viên trưởng của Mạng lưới các ĐH Đông Nam Á (ASEAN University Network), kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục.

Trường ĐH Quốc tế là một trong 8 trường thành viên trực thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM. Ngay từ khi thành lập năm 2003, trường sử dụng hoàn toàn tiếng Anh trong công tác đào tạo giảng dạy và nghiên cứu. Trường hiện có 24 chương trình đào tạo bậc ĐH, 12 chương trình bậc thạc sĩ và 5 chương trình bậc tiến sĩ.