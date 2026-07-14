Tiếng bíp giữa đêm từ máy báo khói báo hiệu điều gì?

Giữa đêm, người dùng có thể bất ngờ khi nghe tiếng "bíp bíp" vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh: tiếng báo cháy của máy báo khói. Tuy nhiên, người dùng không nên quá lo lắng vì đó không phải là trường hợp duy nhất, bởi nhiều hộ gia đình khác cũng thường xuyên bị làm phiền bởi tiếng kêu của máy báo khói vào giữa đêm.

Tiếng bíp bíp từ máy báo khói vào giữa đêm là dấu hiệu báo người dùng nên thay pin ẢNH: TẠO BỞI GEMINI

Theo giải thích từ Laura Finson, chuyên gia về nhà cửa và giám đốc sản phẩm của Brinks Home (Mỹ), lý do chính khiến máy báo khói kêu vào ban đêm là do nhiệt độ trong nhà giảm xuống. Khi trời lạnh, quá trình hoạt động hóa học bên trong pin bị chậm lại, dẫn đến việc máy báo khói phát ra tín hiệu "pin yếu". Vị chuyên gia này cho biết: "Hầu hết thiết bị báo khói sử dụng pin kiềm tiêu chuẩn và nhiệt độ thấp hơn làm giảm điện áp của pin". Kết quả là vào ban đêm, khi không khí lạnh làm giảm mức pin, người dùng sẽ dễ dàng nghe thấy tiếng kêu khó chịu từ máy báo khói.

Cần lưu ý rằng tín hiệu "pin yếu" phát ra âm thanh giống như tiếng bíp định kỳ, khác với tiếng báo động chính vốn rất lớn và sẽ không tắt cho đến khi mối nguy hiểm được khắc phục. Nếu nghe thấy tiếng báo động chính, hãy kiểm tra căn phòng ngay lập tức.

Máy báo khói cũng có xu hướng phát ra tiếng bíp nhiều hơn trong những tháng lạnh, thậm chí ngày hè khi mọi người điều chỉnh nhiệt độ điều hòa xuống mức thấp.

Công việc cần làm khi máy báo khói kêu bíp bíp

Câu trả lời rất đơn giản: hãy thay pin mới. Đây là lý do tại sao các gia đình nên chuẩn bị sẵn pin dự phòng để có thể khắc phục sự cố nhanh chóng.

Dù có khó chịu bởi tiếng bíp đến mấy, đừng bao giờ vô hiệu hóa hoặc tắt hệ thống báo động, bởi hành động này tiềm ẩn rủi ro an toàn nghiêm trọng. Cô Finson nhấn mạnh: "Trong trường hợp hỏa hoạn xảy ra khi đang ngủ, bạn có thể không ngửi thấy mùi khói và sẽ không tỉnh dậy cho đến khi quá muộn".

Một đám cháy có thể trở nên không thể kiểm soát chỉ trong vòng 3 phút và chỉ cần vài giây cảnh báo từ thiết bị báo khói cũng có thể tạo nên sự khác biệt lớn trong việc bảo vệ tính mạng.