Tiếng gọi lạc giọng giữa mênh mang sông Gianh 'về với mẹ kẻo lạnh...'

Giữa không gian mênh mông sóng nước của sông Gianh đoạn qua xã Tuyên Bình (Quảng Trị), chị Nguyễn Thị Bích Hà (ở thôn Tân Hóa, xã Tuyên Bình) dường như kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần. Chỉ trong 1 ngày ngắn ngủi, chị liên tiếp hứng chịu những mất mát quá lớn: con mất tích, mẹ chồng qua đời, thi thể cha chồng vừa được lực lượng chức năng tìm thấy.

Nỗi đau chồng chất khiến ai chứng kiến cũng không khỏi xót xa, nhưng người mẹ trẻ vẫn cố gắng gượng dậy để bám víu vào hy vọng cuối cùng.

Chị Hà gọi tên con trong vô vọng ẢNH: THANH LỘC

Chiếc thuyền lặng lẽ lướt trên mặt sông lạnh ngắt. Giữa gió nước mênh mang, giọng chị Hà run rẩy cất lên: “Cún ơi, về với mẹ đi con… Ông nội đã về rồi, chỉ còn con thôi… Về với mẹ kẻo lạnh…”.

Tiếng gọi nghẹn ngào tan loãng vào không gian. Có lúc chị không thể nói thành lời, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào khiến những người có mặt trên thuyền cứu hộ lặng đi.

Dù biết phép màu là mong manh, nhưng với người mẹ ấy, còn tìm kiếm nghĩa là còn hy vọng. Trong giá lạnh của dòng sông, chị vẫn kiên trì gọi con bằng tất cả tình yêu thương.

Hàng trăm người cùng nhiều phương tiện được huy động để tìm kiếm nạn nhân mất tích ẢNH: THANH LỘC

Giữa khung cảnh sông nước mênh mang, những nỗ lực cứu người trong khoảnh khắc sinh tử cùng tiếng gọi con đầy tuyệt vọng của người mẹ đã làm ảnh ám ảnh, day dứt lòng người dân vùng quê ven sông.

Trước đó, như Thanh Niên đưa tin, khoảng 11 giờ ngày 19.2, một thuyền dân sinh do ông Nguyễn Văn Tâm (68 tuổi, trú thôn Tân Hóa, xã Tuyên Bình) điều khiển bị chìm khi đang lưu thông trên sông Gianh.

Thời điểm gặp nạn, trên thuyền có 7 người, gồm: ông Tâm, bà C.T.N (68 tuổi, vợ ông Tâm), chị Nguyễn Thị Bích Hà (36 tuổi, con dâu ông Tâm) và các cháu Nguyễn Duy Khánh (12 tuổi), Nguyễn Tấn Phát (10 tuổi), Nguyễn Diễm Chinh (14 tuổi, con chị Hà), N.A.N (3 tuổi, đều ở thôn Tân Hóa). Gia đình đang di chuyển bằng thuyền để đi chúc tết thì xảy ra sự cố.

Thi thể của ông Tâm đã được tìm thấy ẢNH: THANH LỘC

3 người may mắn được cứu sống gồm chị Hà, cháu Khánh và cháu Phát; bà C.T.N và cháu N.A.N tử vong.

Sáng nay 20.2, thi thể ông Nguyễn Văn Tâm đã được tìm thấy; lực lượng chức năng tìm cháu Nguyễn Diễm Chinh mất tích.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Văn Phương (giữa) và thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị (ngoài cùng bên trái) có mặt tại hiện trường theo dõi, chỉ đạo việc tìm kiếm cứu nạn ẢNH: N.V.H

Sáng nay 20.2, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Văn Phương và thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, cũng đã có mặt tại hiện trường theo dõi, chỉ đạo việc tìm kiếm cứu nạn trên sông Gianh.

3 cha con liều mình cứu người Cũng liên quan đến vụ chìm thuyền này, nếu như không có 3 cha con ông Cao Hữu Tình (48 tuổi, trú thôn Trường Long, xã Tân Gianh) thì số thương vong có thể nhiều hơn. Cụ thể, trưa 19.2, ông Tình cùng 2 con trai đang chèo đò ngược dòng sông Gianh đi thăm người thân thì phát hiện bên kia bờ có người vẫy tay cầu cứu. Ông lập tức tăng ga, điều khiển đò tiếp cận hiện trường. Không do dự, 2 người con trai ông Tình đã nhảy xuống dòng nước lạnh buốt, lần lượt cứu được 3 nạn nhân còn sống (chị Hà, cháu Khánh và cháu Phát) và đưa 1 cháu bé trong tình trạng nguy kịch lên bờ (nhưng sau đó cháu bé không qua khỏi - cháu N.A.N). Đồng thời, họ cũng đưa thi thể 1 phụ nữ lên bờ (bà C.T.N) và báo tin cho lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm những người còn mất tích.



