Tiếng kẻng bình yên của Mạnh

Mô hình Tổ tự quản "Tiếng kẻng an ninh thôn Đức Liễn" được nhận bằng khen của giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang năm 2022; anh Mạnh vinh dự là 1 trong 50 thanh niên được tuyên dương trong chương trình Tỏa sáng Nghị lực Việt 2022 do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức.