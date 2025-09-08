'Tiếng nói Việt Nam' luôn vang xa, bay cao

Sáng 7.9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đài tiếng nói VN (7.9.1945 - 7.9.2025) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 3.

Tại sự kiện, các đại biểu nghe đọc Thư chúc mừng của Tổng Bí thư Tô Lâm nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đài tiếng nói VN (VOV). Đài cũng vinh dự đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Tổng Bí Thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ 3) tặng VOV và phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết trong suốt 80 năm qua, "Tiếng nói VN" luôn vang xa, bay cao; là tiếng nói của hành trình đầy gian truân nhưng rất tự hào, anh hùng, vẻ vang để giành được độc lập - tự do - hạnh phúc của dân tộc; là tiếng nói của đau đớn, căm hờn, chiến đấu; là tiếng nói của niềm tin và hy vọng; là tiếng nói của lương tri và phẩm giá con người; là tiếng nói của tình dân tộc, nghĩa đồng bào; là tiếng nói của khát vọng, yêu chuộng hòa bình và tình hữu nghị, đoàn kết quốc tế; là tiếng nói tạo động lực, truyền cảm hứng cho biết bao thế hệ người dân VN qua các giai đoạn lịch sử cách mạng hào hùng của đất nước.

Phân tích tình hình thế giới và tác động tới trong nước, cũng như các xu thế, xu hướng phát triển và các mục tiêu phát triển đất nước, Thủ tướng cho biết yêu cầu, nhiệm vụ sẽ ngày càng cao nhưng cũng rất vẻ vang đối với công tác thông tin, truyền thông nói chung, nhất là các cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực, trong đó có VOV. Từ đó, Thủ tướng đề nghị Đài tập trung triển khai thực hiện hiệu quả một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập VOV Ảnh: TTXVN

Trong đó, xác định rõ tầm nhìn, xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch cụ thể hiện thực hóa khát vọng, quyết tâm trở thành một trong những đài phát thanh hàng đầu trong khu vực. Thích ứng kịp thời với thay đổi của thời đại; lấy thính giả là trung tâm, đổi mới sáng tạo là động lực, khoa học công nghệ, chuyển đổi số là nền tảng, nâng cao năng lực và ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ thông tin, truyền thông hiện đại. Tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm, chú trọng chất lượng, hiệu quả, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ thông tin, truyền thông với phương châm 30 chữ: "Chính thống, khách quan, kịp thời - Chủ động, linh hoạt, sáng tạo - Đồng hành, tận tụy, trách nhiệm - Bản sắc, khoa học, hiện đại - Kiên quyết, kịp thời, hiệu quả".

VOV phải góp phần nâng cao đời sống tinh thần, hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Phát huy giá trị văn hóa, bản sắc, con người VN; khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng. Tăng cường các chương trình bằng các thứ tiếng dân tộc. Cùng đó, đẩy mạnh hơn nữa phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; mở rộng diện phủ sóng tốt hơn đến các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường hợp tác quốc tế, hiện đại hóa hướng đến chuẩn mực quốc tế và phù hợp với thực tiễn VN; đầu tư hơn nữa phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, tâm huyết, tận tâm cống hiến; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên.