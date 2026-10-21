Tiếp sức cho 400 người mắc bệnh hiểm nghèo vượt qua khó khăn

Sáng 21.10, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM phối hợp Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM tổ chức trao hỗ trợ kinh phí điều trị và quà cho 400 người mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn thành phố.



Mỗi người được nhận 5 triệu đồng tiền mặt và phần quà trị giá 210.000 đồng. Tổng kinh phí chương trình hơn 2 tỉ đồng, do công ty tài trợ.

Với bà Đặng Thị Nữa (phường Diên Hồng), sự quan tâm của cộng đồng là nguồn động viên trong những ngày chống chọi bệnh tật. Từng là giáo viên, sau đó tham gia công tác phụ nữ tại khu phố, bà phải nghỉ vì sức khỏe.

Bà Đặng Thị Nữa nhận quà hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ TP.HCM và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM ẢNH: THÚY LIỄU

Bà Nữa kể trước đây mình còn đi làm, góp phần lo kinh tế gia đình. Khoảng 2 năm qua, bệnh tật khiến bà không thể tiếp tục làm việc, cuộc sống thêm khó khăn. Người con gái nuôi được bà chăm sóc từ nhỏ nay trở thành chỗ dựa, chăm lo cho mẹ.

Được khu phố giới thiệu nhận hỗ trợ, bà xúc động vì được sẻ chia cả về vật chất lẫn tinh thần. "Mình cảm thấy hạnh phúc và rất biết ơn", bà Nữa nói, mong những chương trình như vậy tiếp tục được nhân rộng để thêm nhiều người có hoàn cảnh tương tự được quan tâm.

Trao kinh phí hỗ trợ cho các bệnh nhân ẢNH: THÚY LIỄU

Ông Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, cho biết khi điều trị kéo dài, người bệnh phải lo sức khỏe, cân đối chi tiêu và chăm sóc gia đình. Với những gia đình kinh tế hạn chế, chi phí khám, chữa bệnh trở thành gánh nặng, ảnh hưởng đến sinh hoạt và quá trình điều trị.

"Với tinh thần nhân đạo, nhân ái và trách nhiệm đối với cộng đồng, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM luôn quan tâm triển khai các hoạt động trợ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn, những trường hợp cần được sẻ chia và hỗ trợ trong cuộc sống. Chúng tôi xác định ý nghĩa của mỗi hoạt động nhân đạo không chỉ nằm ở giá trị vật chất được trao tặng, mà còn ở cách chúng ta quan tâm, ứng xử bằng sự chân thành, tôn trọng và thấu hiểu; để mỗi người được nhận hỗ trợ cảm nhận rõ rằng mình luôn được cộng đồng yêu thương, đồng hành và trân trọng", ông Nhựt nói.

Hội mong tiếp tục kết nối sự đóng góp của doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ kịp thời những trường hợp khó khăn, giúp những người mắc bệnh hiểm nghèo có thêm điều kiện tiếp tục điều trị.

Ông Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM thăm hỏi bệnh nhân ẢNH: THÚY LIỄU

Ông Nguyễn Văn Vũ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM, chia sẻ doanh nghiệp luôn chú trọng hoạt động an sinh xã hội, xem việc chăm lo đời sống người dân là trách nhiệm và tình cảm. Những phần quà gửi đến người bệnh mang theo mong muốn san sẻ khó khăn, tiếp thêm động lực trong cuộc sống.

Chương trình hưởng ứng đợt thi đua "80 ngày hành động vì cộng đồng", hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23.11.1946 - 23.11.2026) và 48 năm Ngày thành lập Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM (25.10.1978 - 25.10.2026).