Tiếp sức hàng ngàn chai nước, bánh cho người dân trên đường về quê đón tết

Ngày 12.2, trên đường ĐT.741, đoạn qua xã Phú Giáo, TP.HCM, hàng chục đoàn viên, thanh niên đã tổ chức phát bánh, nước và khăn lạnh miễn phí cho người dân trên đường về quê ăn tết.

Hàng trăm lượt người dân được tiếp sức bằng những chai nước nghĩa tình ẢNH: HOÀNG GIÁP

Theo anh Trần Trung Hiếu (Đoàn xã Phú Giáo, TP.HCM), cho biết trong khuôn khổ chương trình "Xuân tình nguyện - Tết đoàn kết", Đoàn xã đã tổ chức phát bánh, nước và khăn lạnh, tiếp sức cho người dân trên đường về quê ăn tết. Hoạt động diễn ra từ 6 giờ sáng, đội hình thanh niên tình nguyện tổ chức phát được hàng ngàn lượt người đang trên đường về quê ăn tết theo hướng từ TP.HCM về các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai...

"Hoạt động này diễn ra thường niên mỗi dịp tết sum vầy. Đây cũng là một hoạt động cho đoàn viên thanh niên tiếp xúc được gần với dân hơn, thể hiện tinh thần tự nguyện, đoàn kết vì cộng đồng của thanh niên", anh Hiếu chia sẻ.

Qua buổi sáng hôm nay đã phát tầm khoảng 1.500 phần, bao gồm nước suối, khăn lạnh, nước ngọt, bánh và sữa.

Cùng với những chai nước nghĩa tình, các bạn đoàn viên, thanh niên còn gửi những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp, hành trình thượng lộ bình an đến người đi đường





Ngoài hoạt động này, nhân dịp Tết Nguyên đán 2026, Đoàn xã Phú Giáo cũng đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa khác như tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, đơn thân, gia đình chính sách trên địa bàn...

Để đảm bảo an toàn giao thông, các đoàn viên, thanh niên đứng gọn 1 bên lề để phát nước, bánh, khăn lạnh cho người dân ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đoàn viên Nguyễn Thị Hoài Trâm chia sẻ: "Tham gia hoạt động này tôi thấy rất vui và hào hứng. Chặng đường về của bà con nhân dân rất dài, sự hỗ trợ này sẽ giúp ích được phần nào đó về mặt tinh thần cũng như sức khỏe đến mọi người. Sau khi dừng lại uống nước, mọi người sẽ thấy tỉnh táo và khỏe khoắn hơn".

Anh Trương Quang Danh (ở tỉnh Đắk Lắk), chia sẻ: "Tôi đang đi từ TP.HCM về Đắk Lắk, đến đây thì thấy các bạn đoàn viên, thanh niên phát nước, khăn lạnh. Tôi rất vui, thấy hoạt động như thế này dù nhỏ nhưng rất ý nghĩa, tiếp sức thêm tinh thần cho mọi người đi đường tỉnh táo, đỡ buồn ngủ hơn".

CSGT Đồng Nai chuẩn bị phát nước và khăn lạnh cho người dân ẢNH: H.G

Trong buổi trưa ngày 12.2, Đội CSGT Đồng Nai cũng đã phát 400 phần nước, khăn lạnh miễn phí cho người dân, hoạt động sẽ tiếp tục được thực hiện đến ngày 29 tháng chạp ẢNH: H.G

Cũng trong ngày 12.2, Đội CSGT số 4, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã cấp phát hơn 400 chai nước và khăn lạnh cho người dân khi đang trên đường về quê ăn tết.

Được biết, các hoạt động nghĩa tình cũng được Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức thường niên trên một số tuyến quốc lộ, tỉnh lộ địa bàn quản lý mỗi dịp tết đến xuân về, với mong muốn người dân tham gia giao thông an toàn, đón tết bình an bên gia đình và người thân.