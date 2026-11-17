Món quà cho học sinh

Từ sáng sớm, chị H'Tăng, 32 tuổi, ở xã Sông Hinh, đã đưa con trai đến dự chương trình diễn ra tại Trường tiểu học Hai Riêng số 2. Theo chị H'Tăng, tuy nhà cách trường khoảng 10 km nhưng đường sá trong khu vực đã được nâng cấp, đổ bê tông, việc đi lại thuận lợi hơn trước. "Hôm nay, chúng tôi rất vui khi nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Báo Thanh Niên và doanh nghiệp ở TP.HCM. Ngoài số tiền được tặng, chiếc cặp mới khiến tôi rất ấn tượng. Con trai tôi cũng hạnh phúc vì có thêm hành trang để đến trường", chị H'Tăng chia sẻ.

80 suất học bổng được trao cho học sinh vượt khó ở Đắk Lắk ẢNH: HỮU TÚ

Tại chương trình, Báo Thanh Niên, Công ty CP Đầu tư xây dựng Ricons và Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa đã trao 80 suất học bổng và cặp mới cho học sinh vượt khó của 2 trường, tổng kinh phí khoảng 120 triệu đồng. Mỗi em học sinh nhận 1 triệu đồng cùng một chiếc cặp. Với những gia đình còn nhiều thiếu thốn, sự hỗ trợ thiết thực này góp phần san sẻ chi phí học tập, đồng thời khích lệ các em nỗ lực hơn trong năm học.

Đại diện Công ty CP Đầu tư xây dựng Ricons, chị Nguyễn Thị Quỳnh Du, Chủ tịch Công đoàn công ty, thay mặt tập thể cán bộ, nhân viên Ricons gửi tặng các em 80 suất học bổng và 80 chiếc cặp mới, cùng lời động viên trên chặng đường học tập. "Những món quà này tuy không lớn, nhưng đó là tất cả tấm lòng, sự yêu thương và niềm tin của các cô chú, anh chị Ricons. Chúng tôi tin rằng các phần quà sẽ phần nào san sẻ gánh nặng, tiếp thêm động lực để các em vững bước hơn trên hành trình phía trước", chị Du chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Quỳnh Du, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Đầu tư xây dựng Ricons; và nhà báo Nguyễn Ngọc Phúc, Trưởng văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Nam Trung bộ, cùng trao quà cho các em học sinh ẢNH: HỮU TÚ

Theo chị Du, Ricons hoạt động trong lĩnh vực tổng thầu xây dựng, với các công trình như tòa nhà cao tầng, khu đô thị, biệt thự và khu công nghiệp. Bên cạnh việc xây dựng công trình, doanh nghiệp luôn tâm niệm rằng đóng góp cho cộng đồng và thế hệ tương lai cũng là một giá trị bền vững. Ricons hy vọng sẽ có cơ hội tiếp tục đồng hành cùng Báo Thanh Niên và nhà trường trong những hoạt động ý nghĩa tiếp theo.

Nguồn động viên thiết thực

Cô Nguyễn Thị Hội, giáo viên Trường tiểu học Hai Riêng số 2, cho biết nhiều gia đình học sinh có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Cha mẹ các em chủ yếu làm nông hoặc đi làm thuê, thu nhập bấp bênh. Một số phụ huynh phải rời buôn làng đến TP.HCM làm ăn, để con lại cho ông bà chăm sóc. Phần lớn việc dạy dỗ, động viên các em trông cậy vào thầy cô.

Chị Nguyễn Thị Quỳnh Du, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Đầu tư Xây dựng Ricons, trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó ẢNH: HỮU TÚ

Việc đến trường cũng đòi hỏi sự tự lập của nhiều học sinh. Có em tự đi bộ đến lớp, có em được anh chị đang học cấp 2 chở đi cùng. Trong hoàn cảnh đó, sự quan tâm của gia đình, nhà trường và cộng đồng có ý nghĩa quan trọng, giúp các em duy trì việc học.

Bên cạnh điều kiện sống còn nhiều thiếu thốn, giáo viên ở các buôn làng còn gặp khó khăn khi giảng dạy do một số học sinh chưa thông thạo tiếng Việt. Theo cô Hội, giáo viên vừa phải tìm cách giúp học sinh hiểu bài, vừa tạo điều kiện để các em dần làm quen và sử dụng tiếng Việt tốt hơn. Khi học sinh còn hạn chế ngôn ngữ, việc giải thích bằng những cách gần gũi, trực quan và phù hợp với khả năng tiếp nhận của các em càng cần thiết.

Những năm gần đây, cơ sở vật chất phục vụ dạy và học đã được cải thiện. Các thiết bị như ti vi và phương tiện trình chiếu giúp giáo viên thiết kế bài giảng điện tử, đưa hình ảnh trực quan vào tiết học. Nhờ đó, học sinh có thêm cách tiếp cận nội dung bài học, còn giáo viên giảm bớt phần nào việc tự làm đồ dùng dạy học thủ công như trước.

Mỗi học sinh nhận 1 triệu đồng và 1 chiếc cặp mới ẢNH: HỮU TÚ

Thầy Lê Xuân Thiều, Hiệu trưởng Trường tiểu học và THCS Sông Hinh, cho biết trường hiện có hơn 1.500 học sinh; trong đó học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 88%, tương đương hơn 1.300 em. Cuộc sống của nhiều học sinh và gia đình ở các buôn làng vẫn còn khó khăn. Tập quán canh tác, sinh hoạt còn hạn chế, hiệu quả lao động sản xuất chưa cao, ảnh hưởng đến điều kiện chăm lo việc học cho con em. Không ít cha mẹ đi làm ăn xa hoặc lên nương rẫy cả ngày, ít có thời gian trò chuyện, kèm cặp con tại nhà. Sự hỗ trợ từ Báo Thanh Niên và Công ty CP Đầu tư xây dựng Ricons là nguồn động viên thiết thực đối với các em và nhà trường. "Đây là sự động viên hết sức ý nghĩa, tiếp thêm động lực để các em vững bước trên hành trình tìm con chữ", thầy Thiều bày tỏ.