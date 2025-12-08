Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hội Doanh nhân trẻ Đắk Lắk trao 1,6 tỉ đồng chia sẻ với đồng bào vùng bão lũ

Đức Huy
Đức Huy
08/12/2025 07:53 GMT+7

Bão Kalmaegi (bão số 13) và mưa lũ kéo dài đã gây thiệt hại nặng cho nhiều xã, phường phía đông tỉnh Đắk Lắk. Chung tay cùng địa phương, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk đã vận động hơn 1,6 tỉ đồng và phối hợp Báo Thanh Niên trao quà, san sẻ khó khăn với đồng bào.

VỀ VÙNG RỐN LŨ

Các xã, phường phía đông của tỉnh Đắk Lắk vừa trải qua "thiên tai kép". Đầu tháng 11, bão Kalmaegi (bão số 13) quét qua, gây thiệt hại về nhà cửa, phương tiện đánh bắt thủy sản và lồng bè nuôi trồng thủy sản. Chưa kịp khắc phục, mưa lớn trên diện rộng khiến nước lũ đổ về, nhấn chìm nhiều khu dân cư, gây thiệt hại về người và tài sản. Trước những mất mát quá lớn, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk đã vận động hội viên, doanh nhân trẻ trong và ngoài tỉnh chung tay hỗ trợ bà con. Chỉ trong thời gian ngắn, hội đã quyên góp được hơn 1,6 tỉ đồng để trao quà cứu trợ.

Ngày 6.12, Hội Doanh nhân trẻ Đắk Lắk phối hợp Báo Thanh Niên và Tỉnh đoàn Đắk Lắk tổ chức 5 đoàn công tác, đồng loạt tỏa về những địa phương bị thiệt hại nặng để trao quà, thăm hỏi, động viên người dân. Tại các xã thuộc hạ lưu sông Ba và sông Bàn Thạch, nước lũ lên nhanh bất thường khiến hàng loạt hộ dân ở các xã, phường Hòa Thịnh, Hòa Xuân, Đông Hòa, Tuy Hòa và Phú Yên bị ngập sâu, nhiều căn nhà hư hỏng.

- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Huỳnh Vĩnh Huy, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk, trao quà cho bà con vùng lũ P.Đông Hòa

ẢNH: ĐỨC HUY

Khi nhận phong bì hỗ trợ, bà Nguyễn Thị Trang, ngụ thôn Thạch Chẩm (P.Đông Hòa), rưng rưng: "Phần quà bằng tiền mặt của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk và Báo Thanh Niên rất thiết thực cho bà con chúng tôi hiện nay". Nhà bà Trang bị ngập sâu, hầu hết vật dụng, lúa gạo và đàn gà vịt nuôi để bán tết đều bị cuốn trôi. Những ngày sau lũ, bà được chính quyền và các đoàn thiện nguyện hỗ trợ thức ăn, nước uống, quần áo. Nhưng điều bà cần nhất là sửa lại căn nhà và mua vật nuôi để khôi phục sản xuất.

Tiếp tục hành trình, đoàn trao 100 suất quà (2 triệu đồng/suất) cho bà con xã Hòa Xuân. Gia đình bà Phạm Thị Cẩm, ở thôn Phú Khê 2, chịu thiệt hại nặng. Bà nói: "Nhờ các đoàn cứu trợ, bà con đỡ được phần nào. Giờ chỉ cố gắng vượt qua để làm ăn trở lại". Tại xã Hòa Thịnh và P.Tuy Hòa, đoàn trao tiếp 150 suất quà, tổng trị giá 300 triệu đồng; bà con P.Phú Yên nhận 25 suất quà trị giá 50 triệu đồng.

Ông Huỳnh Mỹ Phong, Chủ tịch UBND P.Đông Hòa, chia sẻ: "Quà cứu trợ là nguồn động viên kịp thời, nhưng về lâu dài, điều quan trọng là ổn định sản xuất để tạo ra sinh kế. Chúng tôi trân trọng sự chung tay của cộng đồng và mong bà con sớm vượt qua khó khăn".

- Ảnh 2.

Trao quà, tiền mặt cho các hộ gia đình ở P.Xuân Thọ bị thiệt hại trong bão Kalmaegi

ẢNH: ĐỨC HUY

ĐẾN VÙNG "LŨ KÉP" HẠ DU SÔNG LA HIÊNG

Ở các xã Phú Mỡ, Đông Xuân, Xuân Phước, Đồng Xuân và Xuân Lãnh, khu vực hạ lưu nhà máy thủy điện La Hiêng 2 (sông La Hiêng - một nhánh sông chính của sông Kỳ Lộ), nước lũ dâng cao hơn cả trận lụt lịch sử năm 2009 từ 0,5 - 1,2 m. Nhiều nơi bị chia cắt, đặc biệt là xã Phú Mỡ giáp tỉnh Gia Lai, việc tiếp cận rất khó khăn.

Đoàn cứu trợ vượt hơn chục cây số đường núi quanh co, mang theo 216 triệu đồng tiền mặt trao cho bà con. Tại đây, đoàn hỗ trợ 4 hộ dân có nhà bị hư hại do bão số 13 (10 triệu đồng/hộ) và tặng 88 suất quà (2 triệu đồng/suất), tổng trị giá 176 triệu đồng. Ông La Chí Tâm, ở thôn Phú Đồng (xã Phú Mỡ), cho biết thôn bị cô lập do bão làm hỏng mố cầu. Người dân rất mong sớm sửa cầu để việc đi lại, cứu hộ cứu nạn thuận tiện hơn.

- Ảnh 3.

Đại diện Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk trao quà bà con xã Đồng Xuân

ẢNH: ĐỨC HUY

Tại xã Xuân Lãnh, đoàn hỗ trợ 3 hộ bị sập nhà (10 triệu đồng/hộ) và 2 gia đình có người chết (5 triệu đồng/trường hợp). Ở xã Đồng Xuân, đoàn trao 22 suất quà trị giá 1 triệu đồng/suất cho các hộ nghèo bị thiệt hại. Bên cạnh đó, một đoàn cứu trợ về P.Xuân Thọ (TX.Sông Cầu, Phú Yên cũ) để hỗ trợ 5 hộ dân bị thiệt hại nhà do cơn bão số 13, mỗi hộ 10 triệu đồng và đặc biệt là xây dựng nhà tình nghĩa cho bà Phan Thị Hạt với kinh phí 120 triệu đồng.

Ông Trương Thái Hòa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN xã Xuân Lãnh, bày tỏ: "Chúng tôi biết ơn sâu sắc sự hỗ trợ của Hội Doanh nhân trẻ Đắk Lắk và Báo Thanh Niên. Đây là nguồn động viên rất lớn để bà con vượt qua khó khăn và khôi phục sản xuất".

Ông Nguyễn Huỳnh Vĩnh Huy, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk, bày tỏ: "Chúng tôi xin gửi đến bà con vùng lũ bằng cả tấm lòng của mình và chúc bà con vượt qua hoàn cảnh khó khăn, phát triển kinh tế". Ông Huy cho biết thêm, thông qua Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Hải Phòng đã trực tiếp về các xã, phường vùng lũ trao quà với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng.

Trước đó ngày 3.12, Đoàn công tác của Tỉnh ủy Đắk Lắk phối hợp Hội Doanh nhân trẻ tỉnh và Tỉnh đoàn Đắk Lắk đã trao tặng cho xã Phú Hòa 2 xuồng máy cứu hộ và 50 triệu đồng để tăng cường khả năng ứng cứu mưa lũ và giúp bà con khắc phục thiên tai (ảnh).

- Ảnh 4.

