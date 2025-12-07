Người Đắk Lắk gom quà cứu trợ gửi vùng lũ Lâm Đồng: 'Lá rách đùm lá tả tơi'

Tối ngày 6.12, khoảng sân nhỏ trước nhà của Lý Ngọc Hiền (24 tuổi) ở thôn Quảng Đức, xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) đầy ắp quà cứu trợ vùng lũ lụt.

Sau 2 ngày kêu gọi đóng góp giúp đỡ người dân Lâm Đồng bị ảnh hưởng bởi trận lũ mới đây, Ngọc Hiền nhận được hơn 500 thùng mì gói, 300 túi quà gồm bánh, sữa, mì tôm... nước suối và rất nhiều bao gạo nhỏ. Cô gái cũng đã thuê được chiếc xe tải 6 tấn để chở hàng cứu trợ. Ngoài nhu yếu phẩm, một số người dân làng còn góp thêm một ít lộ phí để lên đường.

"Sáng ngày 7.12, chúng tôi sẽ đem tặng bà con người dân tộc Chăm ở xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng (tỉnh Bình Thuận cũ)", Ngọc Hiền nói.

2 anh em Ngọc Hiền sẽ trao quà ở thôn Lâm Giang, xã Hàm Thuận Bắc, Lâm Đồng, nơi đây có nhiều người Chăm sinh sống bị thiệt hại nặng nề sau lũ Ảnh: NVCC

Vừa mới trải qua trận lũ lịch sử, thiệt hại không kể xiết nhưng ở Đắk Lắk lúc này nhiều người cũng có hành động tương tự gia đình Ngọc Hiền. Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, trên các nhóm mạng xã hội của người dân khu vực tỉnh Phú Yên cũ, nhiều người đã khởi xướng kêu gọi gom hàng cứu trợ gửi vào vùng lũ Lâm Đồng suốt 2 ngày qua.

Anh Nguyễn Sang, một người dân địa phương cũng đã mang 2 thùng mì tôm và 15 kg gạo đến điểm tập kết để gửi vào giúp đỡ bà con vùng lũ Lâm Đồng chiều ngày 5.12. Anh kể: "Biết tin tôi đi gửi quà, một cụ bà hàng xóm đã nhờ tôi chở thêm 2 thùng mì gói và 10 kg gạo nữa".

Trước đó, ngày 4.12, khi lũ lụt bắt đầu tràn về một số nơi như xã Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận, Hàm Liêm, và phường Hàm Thắng… tỉnh Lâm Đồng khiến người dân không kịp trở tay. Cũng giống như người dân nhiều tỉnh thành miền Trung khác, bà con nơi đây chưa kịp kê cao đồ đạc, hoa màu, nông sản vẫn còn ở ngoài đồng chưa thu hoạch nên lũ lụt gây nên nhiều thiệt hại.



"Cả nước đã giúp đỡ quê hương em khi gặp hoạn nạn, giờ thấy người dân vùng lũ đang trải qua khó khăn như mình mới nửa tháng trước nên chúng em không thể ngồi yên", Ngọc Hiền nói.



Không khí gom góp quà cứu trợ vùng lũ Lâm Đồng tại nhà của Ngọc Hiền, chiều 6.12 Ảnh: NVCC

Người dân Đắk Lắk chở quà đến gửi người dân Lâm Đồng Ảnh: NVCC

Nhà Ngọc Hiền ở sát sông Ngân Sơn. Trận lũ vừa qua khiến cầu Lò Gốm bắc qua sông này hư hỏng nặng. Cũng giống bà con địa phương, nhà của Hiền ngập đến gần 2 m. Gia đình có mở quán ăn, lũ đã cuốn trôi một số đồ đạc, làm xói mòn nền móng.

Tạm gác lại mọi công việc dọn dẹp nhà cửa, khắc phục hậu quả lũ lụt, Hiền quyết định kêu gọi bà con lối xóm gom quà giúp đỡ người dân vùng lũ ở Lâm Đồng.

Trong khi Hiền kêu gọi bà con trong làng gom quà cứu trợ. Anh Lý Minh Tâm (29 tuổi), anh trai của Hiền từ TP.HCM về quê để phụ em gái chuyển hàng hóa vào vùng lũ. "Nhờ sự lan tỏa trên mạng xã hội và mọi người trong làng truyền tai nhau, ai biết tin cũng gom góp những phần quà, nhu yếu phẩm nhỏ san sẻ với người cần hơn", Minh Tâm nói.

Nhận được nhiều quà cứu trợ từ các nhà hảo tâm, người dân Đắk Lắk san sẻ lại với nơi đang gặp khó khăn Ảnh: NVCC

Lũ lụt đi qua, người dân thôn Quảng Đức đang còn khó khăn. Món quà họ mang đến cũng là những thứ mà họ đã được nhận từ những tấm lòng hảo tâm khắp nơi. Trong hoàn cảnh này, bà con chẳng phải vì dư giả mà làm từ thiện. Họ giúp đỡ vì muốn san sẻ phần nào với những người đang gánh chịu sự mất mát mà bản thân đã từng trải qua.

Ngay lúc này, mọi người ai cũng còn đang bộn bề với việc dọn dẹp nhà cửa sau lũ, chưa thể quay lại cuộc sống bình thường như trước đây nhưng đã có việc làm nghĩa tình. Ngọc Hiền tâm sự: "Nhiều người đến nhà em nói đùa với nhau rằng: Đây không phải là lá lành đùm lá rách nữa mà gọi là lá rách đùm lá tả tơi".