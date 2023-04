Tiếp tục cho khai thác mỏ đất phục vụ cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Chiều nay 2.4, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận Phan Văn Đăng, ký 4 quyết định cho phép các nhà thầu được tiếp tục khai thác các mỏ khoáng sản (đất đắp nền, sỏi dăm) để phục vụ dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, theo tinh thần Nghị quyết 47 của Chính phủ vừa ban hành hôm 1.4.



Các quyết định ghi rõ, căn cứ vào luật Khoáng sản, Nghị quyết số 60, Nghị quyết 133 và Nghị quyết 47 của Chính phủ; xét đơn đề nghị của chủ mỏ và Sở TN-MT Bình Thuận, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận quyết định cho phép các chủ mỏ: Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (3 mỏ); Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kỹ thuật VNCN E&C (1 mỏ) tiếp tục khai thác khoáng sản vật liệu san lấp (đất dăm sạn bồi nền), khai thác lộ thiên.

Các nhà thầu tranh thủ thi công cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết ban đêm cho kịp tiến độ

Q.H

Thời hạn khai thác cho đến khi đủ trữ lượng phục vụ dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết; mục đích khai thác chỉ để phục vụ dự án này. Các chủ mỏ chỉ được khai thác theo đúng vị trí tọa độ như trong giấy phép mà UBND tỉnh Bình Thuận đã cấp trước khi hết hạn.

Trong quá trình khai thác, phải thực hiện đúng và đầy đủ các phương pháp, quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn kỹ thuật, an toàn công trình mỏ; phải có các biện pháp phòng, chống các sự cố, bảo đảm an toàn lao động và các quy định khác có liên quan về an toàn trong khai thác mỏ. Phải thu hồi tối đa sản phẩm khai thác từ mỏ vật liệu san lấp và các sản phẩm khác (nếu có); báo cáo đúng sản lượng khai thác, sử dụng khoáng sản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp có dấu hiệu không đảm bảo an toàn, phải dừng ngay hoạt động khai thác, đồng thời có biện pháp khắc phục kịp thời và báo cáo ngay bằng văn bản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhiều đoạn trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã hoàn thành lắp đặt thiết bị an toàn giao thông QUẾ HÀ

Sau khi đã khai thác đủ khối lượng cung cấp cho dự án đường cao tốc, phải thực hiện cải tạo phục hồi môi trường, đóng cửa mỏ, trả lại mỏ và đất đai cho địa phương quản lý theo quy định tại Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 16.6.2021 và Nghị quyết số 133/NQ-CP ngày 19.10.2021 của Chính phủ.

Các mỏ được UBND tỉnh Bình Thuận cho tiếp tục khai thác vị trí ở các huyện Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc và Hàm Thuận Nam.

Như vậy, chỉ sau một ngày Nghị quyết 47 của Chính phủ ban hành tháo gỡ khó khăn cho việc khai thác mỏ đất, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành quyết định cho phép các nhà thầu tiếp tục khai thác đất, sỏi dăm làm đường nhằm kịp tiến độ đưa cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết vào khai thác dịp 30.4.2023 như chỉ đạo của Chính phủ.