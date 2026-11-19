Tại ngày hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trưởng ban Nội chính T.Ư Lê Minh Trí biểu dương Chi ủy, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể và toàn thể bà con khu phố Thanh Bình về những kết quả đã đạt được; đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ P.Long Thành cùng toàn thể người dân khu phố Thanh Bình tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, phát huy dân chủ ở cơ sở.

Địa phương đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đến với từng hộ gia đình bằng những cách làm gần gũi, dễ hiểu; thực hiện nghiêm luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng"; phát huy lợi thế phát triển của TP.Đồng Nai và khu vực Long Thành, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Trưởng ban Nội chính T.Ư Lê Minh Trí cùng Đoàn công tác T.Ư và TP.Đồng Nai tham quan gian trưng bày sản phẩm tại Ngày hội ẢNH: TTXVN

Sáng cùng ngày, nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2026), Ủy viên T.Ư Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cùng đoàn công tác T.Ư đã đến dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Quang Trung, tỉnh Cao Bằng. Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bộ VH-TT-DL, Văn phòng Chính phủ.

Tại ngày hội, Phó thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh đoàn kết là đường lối chiến lược xuyên suốt của Đảng, là nguồn sức mạnh làm nên mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Phó thủ tướng đề nghị tỉnh Cao Bằng tiếp tục củng cố sự đồng thuận trong nhân dân; phát huy giá trị văn hóa, con người Cao Bằng trở thành nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển bền vững; hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam bằng những hành động thiết thực.

Chiều cùng ngày, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cùng đoàn công tác T.Ư đã đến dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tại Nhà văn hóa thôn Phước Thuận, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai. Cùng tham dự ngày hội có Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể T.Ư Triệu Tài Vinh; Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng; Phó bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Châu Ngọc Tuấn; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Nguyễn Ngọc Lương, cùng lãnh đạo địa phương, người dân liên khu dân cư 4 thôn: Phước Thuận, Nhân Ân, Lộc Hạ và Quảng Vân.

Nhân dịp này, Phó chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác trao tặng 50 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách ở xã Tuy Phước, mỗi suất trị giá 2 triệu tiền mặt và quà trị giá 500.000 đồng. Đoàn công tác T.Ư và tỉnh Gia Lai trao hỗ trợ xây dựng 4 căn nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí 240 triệu đồng cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.