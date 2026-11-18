Có trường cho sinh viên nghỉ liên tục 5 ngày

Theo thông báo của các trường đại học, cao đẳng, lịch nghỉ dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 năm nay giữa các cơ sở giáo dục có sự khác biệt. Một số trường kết hợp nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam với kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 để bố trí kỳ nghỉ kéo dài.

Đáng chú ý, ĐH Kinh tế TP.HCM thông báo viên chức, người lao động, giảng viên và người học được nghỉ liên tục 5 ngày, từ thứ sáu (20.11) đến hết thứ ba (24.11).

Để bảo đảm kế hoạch giảng dạy và làm việc, nhà trường thực hiện hoán đổi ngày làm việc thứ hai (23.11) sang thứ bảy (28.11). Giảng viên đăng ký dạy bù lịch ngày 21 và 22.11 trên hệ thống của trường, với hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến. Riêng ngày 28.11, giảng viên và người học thực hiện giảng dạy, học tập theo thời khóa biểu.

Tương tự, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành (TP.HCM) cũng thông báo lịch nghỉ lễ nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam kéo dài 5 ngày, từ thứ sáu (20.11) đến hết thứ ba (24.11). Toàn trường trở lại học tập và làm việc vào thứ tư (25.11).

Nhiều trường đại học thông báo viên chức, người lao động, giảng viên và người học được nghỉ liên tục 5 ngày, từ thứ sáu (20.11) đến hết thứ ba (24.11) ẢNH: YẾN THI

Theo thông báo, hiệu trưởng nhà trường yêu cầu các khoa, viện, trung tâm chủ quản các lớp học phần có trách nhiệm tạm ngưng lịch học, lịch thi trong thời gian nghỉ và sắp xếp lịch bù phù hợp. Sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh được lưu ý thường xuyên theo dõi lịch học, lịch thi trên cổng thông tin người học để bảo đảm tham gia đầy đủ sau kỳ nghỉ.

Một trường khác cũng có lịch nghỉ kéo dài nhiều ngày là Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai. Theo thông báo, nhà trường nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 từ chủ nhật (22.11) đến hết thứ ba (24.11), làm việc trở lại từ thứ tư (25.11).

Trường chuyển sang học online, trường chỉ nghỉ một ngày

Trong khi một số trường tổ chức kỳ nghỉ kéo dài, nhiều cơ sở đào tạo lựa chọn phương án điều chỉnh hình thức học tập để tạo thuận lợi cho sinh viên.

Tại Hà Nội, Trường ĐH Thương mại thông báo chuyển hình thức học tập từ trực tiếp sang trực tuyến vào thứ hai (23.11) đối với toàn thể sinh viên các hệ đào tạo chính quy, vừa làm vừa học và đào tạo quốc tế có lịch học trực tiếp trong ngày này.

Đáng chú ý, lịch học và ca học vẫn được giữ nguyên theo thời khóa biểu. Việc chuyển sang học trực tuyến nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên di chuyển nhân dịp nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào thứ ba (24.11), theo kế hoạch học kỳ I năm học 2026-2027.

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân cũng thông báo điều chỉnh lịch hoạt động để tổ chức hoạt động kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Theo thông báo, toàn thể viên chức, người lao động và người học được nghỉ cả ngày 20.11. Những lớp có lịch học trùng ngày nghỉ, giảng viên chủ động bố trí lịch học bù. Ngoài ra, theo kế hoạch nghỉ lễ chung, sinh viên trường cũng được nghỉ thêm ngày thứ ba (24.11) nhân Ngày Văn hóa Việt Nam.

Lịch nghỉ dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 năm nay có sự khác biệt ở các cơ sở giáo dục

ẢNH: YẾN THI

Một số trường thông báo nghỉ đúng ngày 24.11, như Trường CĐ Viễn Đông, Trường CĐ Kỹ thuật - Du lịch Sài Gòn, Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM)... Trong đó, Trường ĐH Khoa học tự nhiên thông báo nghỉ một ngày 24.11, giảng viên có trách nhiệm bố trí dạy bù vào ngày nghỉ theo kế hoạch giảng dạy năm học 2026-2027.

Như vậy, dù cùng áp dụng ngày nghỉ mới theo quy định, lịch học tập của sinh viên giữa các trường không hoàn toàn giống nhau. Có trường kết hợp với dịp 20.11 để tạo kỳ nghỉ dài ngày, có trường bố trí học trực tuyến hoặc chỉ nghỉ đúng ngày 24.11. Các trường khuyến nghị sinh viên chủ động kiểm tra thông báo và thời khóa biểu trên các kênh thông tin chính thức, đặc biệt đối với những lớp có lịch học, lịch thi được điều chỉnh, để tránh bỏ lỡ các buổi học bù hoặc lịch thi sau kỳ nghỉ.

Ngày 24.11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương Quy định này được nêu tại Nghị quyết số 28/2026/QH16 về phát triển văn hóa Việt Nam, được Quốc hội thông qua ngày 24.4.2026 và có hiệu lực từ ngày 1.7.2026. Theo đó, năm 2026 là năm đầu tiên người lao động được nghỉ làm và hưởng nguyên lương vào Ngày Văn hóa Việt Nam. Ngày 24.11 năm nay rơi vào thứ ba. Năm nay, Bộ Nội vụ đã điều chỉnh phương án nghỉ, theo hướng công chức, viên chức nghỉ đúng một ngày 24.11, không hoán đổi ngày làm việc thứ hai (23.11) sang thứ bảy (28.11). Chính phủ cũng thống nhất phương án nghỉ một ngày, vào 24.11. Việc bố trí nghỉ thêm, chuyển sang học trực tuyến hoặc tổ chức học bù do từng trường chủ động thực hiện, căn cứ kế hoạch đào tạo và sắp xếp lịch học của đơn vị.



