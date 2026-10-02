Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng pháp luật

"Làm chặt, làm kỹ" luật Đất đai sửa đổi

Nhấn mạnh khối lượng công việc tại kỳ họp thứ 2 sẽ rất lớn, dự kiến thông qua 38 luật và nhiều nghị quyết quy phạm pháp luật, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách làm, nâng cao chất lượng từng nội dung trình QH.

Theo Chủ tịch QH, các dự án được đưa ra thảo luận tại phiên họp lần này có phạm vi điều chỉnh rộng, liên quan chặt chẽ đến môi trường đầu tư, kinh doanh, quản lý và sử dụng nguồn lực của đất nước; trong đó có luật Đất đai (sửa đổi) và luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Vì vậy, các cơ quan cần tập trung làm rõ những vấn đề cốt yếu, đặt chất lượng, tính khả thi và yêu cầu phát triển lên hàng đầu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp Ảnh: TTXVN

Dẫn lại luật Đất đai năm 2024 phải đến 4 kỳ họp mới có thể thông qua, Chủ tịch QH cho rằng việc hoàn thiện, thông qua được luật này tại kỳ họp là nhiệm vụ hết sức trọng tâm. "Trong 38 luật được thông qua, luật nào cũng quan trọng nhưng luật Đất đai liên quan tới toàn bộ nền kinh tế, cuộc sống của người dân", Chủ tịch QH nhấn mạnh và lưu ý phải "làm chặt, làm kỹ".

Chủ tịch QH cũng yêu cầu ngay từ khi xây dựng pháp luật phải tính kỹ quy định có khả thi hay không, ai thực hiện, thực hiện như thế nào và trách nhiệm đến đâu; phải theo đuổi đến cùng việc tổ chức thực hiện. Cơ quan thẩm tra phải thể hiện rõ chính kiến, rõ lập luận, rõ phương án xử lý; phân định rõ dự án nào đủ điều kiện trình QH xem xét, thông qua và dự án nào chưa đủ điều kiện, cần tiếp tục hoàn thiện.

Đồng thời, phải chủ động, linh hoạt hơn trong tổ chức thẩm tra. Hồ sơ gửi đến đâu phải khẩn trương nghiên cứu, thẩm tra đến đó. UBTVQH sẽ chủ động bố trí thời gian, sẵn sàng tổ chức họp khi có tài liệu, kể cả ngoài giờ, thứ bảy, chủ nhật, với yêu cầu không để chậm một khâu làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Mọi nội dung trình QH phải thật sự "chín"

Vẫn theo Chủ tịch QH, kỳ họp thứ 2 dự kiến diễn ra trong khoảng 1 tháng, khai mạc vào thứ bảy (ngày 17.10) và làm việc tiếp ngày chủ nhật 18.10, dự kiến bế mạc ngày 21.11, có khả năng kéo dài hơn, tùy theo nội dung.

Sau Hội nghị T.Ư 4 sắp tới, các cơ quan cần khẩn trương rà soát những chủ trương, định hướng mới cần thể chế hóa để đề xuất nhiệm vụ lập pháp và chủ động nghiên cứu, chuẩn bị, không để tình trạng gần cuối kỳ họp mới gửi hồ sơ sang QH.

Đối với những nội dung liên quan đến nhiều cơ quan, nhiều lĩnh vực, Chủ tịch QH yêu cầu phải thống nhất thông tin, cách tiếp cận và phương án xử lý trước khi trình. Những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau phải được nhận diện, dự liệu sớm, chuẩn bị đầy đủ căn cứ, thông tin và phương án giải trình thuyết phục.

Chủ tịch QH khẳng định UBTVQH sẵn sàng chia sẻ áp lực tiến độ, đồng hành cùng Chính phủ và các cơ quan; sẵn sàng bố trí thời gian, kể cả ngoài giờ, để tháo gỡ khó khăn, hoàn thành công việc đúng tiến độ. Song, sự chủ động, linh hoạt phải đi cùng với kỷ luật và trách nhiệm. Các cơ quan trình và các cơ quan của QH cần bám sát chương trình, kế hoạch đã được xác định, chuẩn bị từ sớm, phối hợp từ trước; không để đến sát thời điểm mới báo cáo chưa kịp tiến độ, chưa hoàn thiện hồ sơ hoặc liên tục đề nghị lùi, rút, điều chỉnh.

Chỉ còn 16 ngày nữa là khai mạc kỳ họp thứ 2, Chủ tịch QH yêu cầu các thành viên UBTVQH phát huy cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm mọi nội dung trình QH phải thật sự "chín" về chính trị, vững về pháp lý, kỹ lưỡng về hồ sơ và khả thi về thực tiễn.