Tiếp tục dừng phiên tòa xét xử cựu Giám đốc Công ty phát triển nhà Cà Mau

Sau hơn 2 giờ xét hỏi, TAND tỉnh Cà Mau nhận định còn nhiều tình tiết cần xác minh, đặc biệt là việc xác định phần vốn Quỹ đầu tư phát triển tỉnh góp vào Công ty CP đầu tư - phát triển nhà Cà Mau (Công ty phát triển nhà Cà Mau) có thuộc sở hữu nhà nước hay không. Đây là yếu tố then chốt để xác định tội danh của các bị cáo.

Phiên tòa khai mạc ngày 6.11. Sau khi kết thúc phần tranh luận, HĐXX nghị án và dự kiến tuyên án vào ngày 10.11. Tuy nhiên, đến sát thời điểm, phiên tuyên án dời sang ngày 12.11 và chiều nay (12.11) HĐXX tiếp tục thông báo hoãn tuyên án đến 14 giờ ngày 17.11 để xác minh thêm chứng cứ.

Công ty phát triển nhà Cà Mau bán đất công không đấu giá

3 bị cáo trong vụ án là Huỳnh Thế Giới (58 tuổi, cựu Giám đốc Công ty phát triển nhà Cà Mau), Tô Quang Phúc (63 tuổi, cựu Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển tỉnh) và Lê Quốc Mỹ (52 tuổi, cựu Trưởng phòng Tín dụng đầu tư Quỹ đầu tư phát triển tỉnh), bị xét xử về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Cả 3 liên quan vụ chuyển nhượng hơn 13.500 m2 đất công trái quy định, gây thiệt hại hơn 11 tỉ đồng ngân sách.

Các bị cáo Tô Quang Phúc, Huỳnh Thế Giới và Lê Quốc Mỹ (từ trái sang) tại phiên tòa sáng 12.11 ẢNH: G.B

Theo cáo trạng, ngày 28.12.2016, các bị cáo này ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất số 33, diện tích 13.562 m2 tại xã Lý Văn Lâm (TP.Cà Mau cũ) cho Công ty T.T với giá 15,55 tỉ đồng, mức giá được giữ nguyên từ thời điểm định giá doanh nghiệp năm 2015, không được thẩm định lại và cũng không qua đấu giá tài sản công.