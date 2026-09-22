Tiếp tục làm rõ hoạt động khai thác cát ở thượng nguồn sông Đạ Dâng

Sau khi Báo Thanh Niên phản ánh tình trạng khai thác cát tại thượng nguồn sông Đạ Dâng, UBND xã Đam Rông 4 (Lâm Đồng) cho biết khu vực tiểu khu 108 trước đó đã được xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản trong quá trình cải tạo đất nông nghiệp, còn tại khu vực suối Lạnh, tiểu khu 109 thì chưa được cấp phép.

Máy móc và bè phục vụ việc thu hồi cát trong quá trình cải tạo đất nông nghiệp tại thượng nguồn sông Đạ Dâng, tiểu khu 108 trên diện tích 23.052 m² ẢNH: LÂM VIÊN

Được xác nhận thu hồi cát dôi dư khi cải tạo đất

Theo UBND xã Đam Rông 4, khu vực tiểu khu 108 là nơi ông Nguyễn Văn Tốt (31 tuổi, thường trú xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) thuê để sản xuất nông nghiệp, dự kiến trồng atiso và nuôi cá tầm.

Ngày 2.3.2026, ông Tốt nộp hồ sơ đăng ký cải tạo đất để sản xuất nông nghiệp và thu hồi khoáng sản từ hoạt động cải tạo đất. Sau đó, Phòng Kinh tế tham mưu UBND xã Đam Rông 4 ban hành Giấy xác nhận số 09/XN-UBND ngày 11.3.2026 về việc đăng ký thu hồi khoáng sản trong quá trình cải tạo đất nông nghiệp tại lô đất thuộc tiểu khu 108, xã Đạ Tông cũ (nay là xã Đam Rông 4) với thời gian 6 tháng. Diện tích khu vực thu hồi khoáng sản rộng 23.052 m2, khối lượng khoáng sản thu hồi 17.289 m3 cát.

UBND xã Đam Rông 4 ban hành Giấy xác nhận số 09/XN-UBND ngày 11.3.2026, xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản trong quá trình cải tạo đất nông nghiệp tại lô đất thuộc tiểu khu 108, với khối lượng thu hồi 17.289 m³ cát

ẢNH: LÂM VIÊN

Cùng với đó, UBND xã Đam Rông 4 ban hành Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 12.3.2026, phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với cát xây dựng thuộc khoáng sản nhóm IV tại khu vực này.

Ngày 17.3, sau khi ông Tốt hoàn thành nghĩa vụ nộp hơn 219 triệu đồng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản vào ngân sách nhà nước, Phòng Kinh tế xã Đam Rông 4 tổ chức bàn giao ranh giới khu vực cải tạo ngoài thực địa và giấy xác nhận cho ông Tốt.

Chính quyền địa phương cũng hướng dẫn ông Tốt tập kết lượng cát dôi dư phát sinh trong quá trình cải tạo tại vị trí quy định; không được vận chuyển ra ngoài khi chưa hoàn thành các nghĩa vụ tài chính về thuế, phí và chưa được chính quyền địa phương thống nhất.

Hoạt động chưa phù hợp, yêu cầu tạm dừng

Đáng chú ý, trong quá trình thực hiện, hoạt động cải tạo đất và thu hồi khoáng sản tại khu vực này đã được cơ quan chức năng kiểm tra.

Cụ thể, ngày 8.4, UBND xã Đam Rông 4 phối hợp Đội Cảnh sát đường thủy số 1 (Phòng CSGT - PC08 Công an tỉnh Lâm Đồng) và Công an xã kiểm tra hoạt động thu hồi khoáng sản của ông Tốt.

Đầu tháng 4.2026, đoàn công tác của xã Đam Rông 4 và Đội Cảnh sát đường thủy số 1 (Phòng PC08 Công an tỉnh Lâm Đồng) ghi nhận một số hoạt động thu hồi khoáng sản tại tiểu khu 108 chưa phù hợp với hoạt động cải tạo đất.

ẢNH: BÁO LÂM ĐỒNG

Qua kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận một số hoạt động thu hồi khoáng sản chưa phù hợp hoạt động cải tạo đất. Đoàn đã lập biên bản, yêu cầu ông Tốt tạm dừng việc thu hồi khoáng sản từ hoạt động cải tạo đất nông nghiệp, đồng thời liên hệ UBND xã để hoàn tất các thủ tục liên quan.

Đến ngày 20.5, ông Tốt bổ sung phương án cải tạo đất và được UBND xã thống nhất cho tiếp tục cải tạo. Đối với lượng cát dôi dư phát sinh trong quá trình cải tạo, khi có nhu cầu vận chuyển ra khỏi khu vực, ông Tốt phải đăng ký với UBND xã để được hướng dẫn phương án và thời gian vận chuyển.

Theo UBND xã, do thời tiết mưa bão kéo dài, đường lầy lội nên ông Tốt chưa đăng ký vận chuyển cát ra khỏi khu vực cải tạo, hiện có khoảng 500 m3 tại hiện trường cải tạo đất.

Làm rõ hoạt động khai thác cát tại khu vực giáp ranh

Liên quan đến phản ánh về việc khai thác, vận chuyển cát tại khu vực thượng nguồn suối Lạnh, UBND xã Đam Rông 4 cho biết vị trí được xác định tại khoảnh 6, tiểu khu 109, giáp ranh giữa xã Đam Rông 4 và phường Lang Biang - Đà Lạt, không được cấp phép khai thác khoáng sản.

Ông Khổng Hữu Kiên, Chủ tịch UBND xã Đam Rông 4, cho biết qua xác minh, cơ quan chức năng xác định phương tiện biển số 49C-177.xx của cửa hàng vật liệu xây dựng G.B đã chở cát từ khu vực trên vào ngày 9.9. Người điều khiển phương tiện được xác định là ông N.V.T (xin viết tắt), 40 tuổi, ở phường Lâm Viên - Đà Lạt.

Khai thác, vận chuyển cát tại khu vực thượng nguồn suối Lạnh, tiểu khu 109, giáp ranh xã Đam Rông 4 và phường Lang Biang - Đà Lạt ẢNH: LÂM VIÊN

Ngày 17.9, lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03 - Công an Lâm Đồng) cho biết đã xác định ông C.H.H (30 tuổi) sử dụng 1 xe máy đào để khai thác cát trái phép tại khu vực suối Lạnh, khoảnh 6, tiểu khu 109. Hiện PC03 đang củng cố hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính đối với ông C.H.H về hành vi khai thác và bán cát trái phép.

Đối với đơn kêu cứu khẩn cấp của một số nông hộ nuôi cá tầm, trồng hoa, dâu tây ở khu vực hạ nguồn suối Lạnh, thuộc phường Lang Biang - Đà Lạt, UBND xã Đam Rông 4 cho biết đã giao Phòng Kinh tế chủ trì tham mưu giải quyết theo quy định; thời hạn báo cáo kết quả về UBND xã trước ngày 25.9.

Dòng suối Lạnh chiều dài khoảng 30 km, bắt nguồn từ khu vực tiểu khu 108, xã Đam Rông 4 đi qua khu vực phường Lang Biang - Đà Lạt, sau đó đổ về thượng nguồn sông Đạ Dâng.

Liên quan vụ việc, ngày 18.9, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản giao Sở NN-MT chủ trì phối hợp UBND xã Đam Rông 4 và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức kiểm tra, xác minh, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực khoáng sản tại khu vực nói trên và xử lý nghiêm theo quy định, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trong tháng 9.2026.

Văn phòng Bộ Công an cũng đã có văn bản đề nghị Công an tỉnh Lâm Đồng kiểm tra, xác minh thông tin Báo Thanh Niên phản ánh vụ khai thác cát băm nát thượng nguồn sông Đạ Dâng.