Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức đầu mối bên trong Mặt trận

Sáng 9.7, tiếp tục chương trình tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ nhất, khóa XI, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thắng trình bày tờ trình xin ý kiến về dự thảo định hướng trọng tâm công tác Mặt trận năm 2027.

Trong đó nêu rõ, tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức đầu mối bên trong trực thuộc MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng các cấp do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và tổ chức vận hành bộ máy cơ quan ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đảm bảo đồng bộ, thông suốt, gần dân, sát dân, bám cơ sở.

Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thắng trình bày tại hội nghị ẢNH: TUẤN MINH

Song song đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Kế đó, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao công tác phối hợp với các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức thành viên, công tác đối ngoại nhân dân, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Mặt trận.

Định hướng cũng nêu cần triển khai hiệu quả công tác chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên.

Về trọng tâm hoạt động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2027 có 2 nội dung với 17 hoạt động. Cụ thể, nghiên cứu, đề xuất xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách. Trong đó có xây dựng đề án đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư. Theo dự thảo, định hướng các hoạt động, sự kiện lớn, hội nghị, hội thảo của Ủy ban gồm 10 hoạt động.

Đề xuất tăng cường giám sát thực hiện chính sách với người có công, quan tâm tới cán bộ cơ sở

Tại hội nghị, ông Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam phản ánh những bất cập trong việc công nhận tổ chức hội và thực hiện chính sách đối với cựu thanh niên xung phong.

Theo ông, nhiều địa phương không công nhận Hội Cựu thanh niên xung phong là tổ chức xã hội được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ, dù đã có kết luận từ Bộ Chính trị.

Ông Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam phát biểu ẢNH: TUẤN MINH

Ông cũng nêu thực trạng thiếu quan tâm và kinh phí hoạt động cho các hội cơ sở. Cùng đó, việc trao tặng Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang còn chậm, sau 4 năm mới thực hiện được vài nghìn trong tổng số hàng vạn trường hợp.

Ông đề xuất MTTQ thực hiện giám sát đối với các tỉnh, thành về chính sách nhà nước cho thương binh, liệt sĩ và người có công; đồng thời kiến nghị sửa đổi chương trình công tác nhiệm kỳ tới để sẵn sàng bổ sung các nhiệm vụ mới phát sinh từ thực tế.

Nguyên chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng đề xuất đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ gắn liền với tư tưởng Hồ Chí Minh và thực tiễn chuyển đổi số tại cơ sở, đặc biệt là việc triển khai phong trào "Bình dân học vụ số" và xây dựng các mô hình thôn bản, tổ dân phố số tại 34 tỉnh, thành làm điểm.

Nguyên chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng phát biểu ẢNH: TUẤN MINH

Nguyên Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh đề nghị cần tiếp tục thực hiện tốt hoạt động Tháng nghe dân nói, Ngày hội đại đoàn kết khu dân cư, Bữa cơm đại đoàn kết.

Nguyên Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh phát biểu ẢNH: TUẤN MINH

Đề cập tới công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy, bà Thanh cho biết, ở một số nơi, do địa bàn dân cư rộng, tình hình vận hành của các cấp xã phường trong đó có Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư gặp khó khăn. Nhấn mạnh cần phát huy hơn nữa vai trò lắng nghe ý kiến, bức xúc từ cơ sở của Mặt trận, bà Thanh đề nghị, cần quan tâm tới chế độ chính sách với cán bộ cơ sở hơn nữa.

Bà Thanh cũng đề nghị về việc nghiên cứu thực hiện các hội nghị chuyên sâu của Đoàn Chủ tịch về những nổi cộm trong xã hội và nhân dân, góp phần định hướng dư luận, giải quyết bức xúc.