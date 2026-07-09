Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội

Sáng 9.7, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ nhất, khóa XI.

Tham dự hội nghị có Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng các phó chủ tịch, phó chủ tịch không chuyên trách. Cùng dự có các ủy viên Trung ương Đảng, nguyên ủy viên Trung ương Đảng là ủy viên Đoàn Chủ tịch; các ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI; đại diện lãnh đạo các ban của Đảng...

Chủ trì hội nghị có bà Hà Thị Nga, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Hoàng Công Thủy, Nguyễn Đức Phong, Trần Thắng, Cao Xuân Thạo.

Hội nghị đã cho ý kiến về dự thảo Quy chế hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; dự thảo chương trình làm việc toàn khóa của Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI; dự thảo báo cáo kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm và dự thảo thông báo định hướng trọng tâm công tác Mặt trận năm 2027.

Không gian hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ nhất khóa XI ẢNH: TUẤN MINH

Tại hội nghị, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga đã trình bày Tờ trình xin ý kiến về dự thảo Quy chế hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Dự thảo quy chế gồm 6 chương, 21 điều; cơ bản giữ nguyên bố cục của Quy chế hoạt động khóa X, sửa đổi, bổ sung tại 18 điều về điều chỉnh câu từ, nội dung cho rõ thẩm quyền, trách nhiệm, cơ chế hoạt động.

Đáng chú ý, tại điều 16, bổ sung mới, quy định trách nhiệm của phó chủ tịch Ủy ban Trung ương là người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội cho phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới.

Theo đó, phó chủ tịch Ủy ban Trung ương sẽ tham gia vào sự lãnh đạo chung của Ban Thường trực; chịu trách nhiệm toàn diện mọi hoạt động của tổ chức và cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc của tổ chức chính trị - xã hội do mình đứng đầu.

Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga trình bày tại hội nghị ẢNH: TUẤN MINH

Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến tổ chức và hoạt động của Mặt trận theo sự phân công của Ban Thường trực và Chủ tịch Ủy ban Trung ương.

Lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan tham mưu giúp việc của các tổ chức chính trị- xã hội do mình đứng đầu thường xuyên phối hợp, thực hiện tốt các chương trình phối hợp thống nhất hành động của MTTQ Việt Nam.

Cạnh đó, tại điều 2, nguyên tắc hoạt động, bổ sung khoản 4 về hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực.

Tại điều 3, chế độ họp, dự thảo bổ sung khoản 5, trong trường hợp cần thiết, các hội nghị, phiên họp của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực có thể được tổ chức bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp trực tiếp với trực tuyến.

Tại điều 5, điều 9 về nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban và Đoàn Chủ tịch, dự thảo bổ sung nội dung, cụ thể trong một số trường hợp cụ thể giữa 2 kỳ họp, Ủy ban Trung ương ủy quyền cho Đoàn Chủ tịch xem xét hiệp thương cử tham gia Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực đối với cán bộ chuyên trách đã được cấp có thẩm quyền giới thiệu.

Tại điều 12, nhiệm vụ quyền hạn của Ban Thường trực, bổ sung vào khoản 3 nội dung những nhiệm vụ Ban Thường trực xem xét quyết định tập thể về việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Việc này để phù hợp với điều kiện thực tiễn, tránh trùng lặp, giao thoa nhiệm vụ khi triển khai xuống cơ sở.

Dự kiến tổ chức 11 hội nghị của Đoàn Chủ tịch trong nhiệm kỳ

Cũng tại hội nghị, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy đã trình bày dự thảo chương trình làm việc toàn khóa của Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy trình bày tại hội nghị ẢNH: TUẤN MINH

Theo đó, dự thảo dự kiến tổ chức 11 hội nghị của Đoàn Chủ tịch trong nhiệm kỳ.

Tại hội nghị, ngoài việc cho ý kiến vào các dự thảo định kỳ, Ban Thường trực sẽ xem xét, quyết định trình xin ý kiến Đoàn Chủ tịch đối với các nội dung thực tế, Ban Thường trực sẽ tham mưu điều chỉnh phù hợp, bám sát tối đa chương trình đã được thông qua.

Dự thảo dự kiến tổ chức 11 hội nghị của Ủy ban Trung ương trong nhiệm kỳ, mỗi năm 2 hội nghị. Tại các hội nghị, ngoài việc cho ý kiến vào các dự thảo định kỳ, Ban Thường trực sẽ xem xét, quyết định trình xin ý kiến Đoàn Chủ tịch đối với các nội dung chuyên đề phát sinh và công tác nhân sự (nếu có).

Cũng theo dự thảo, theo quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam, hàng năm theo định kỳ trước mỗi kỳ họp Quốc hội, Đoàn Chủ tịch sẽ họp hoặc cho ý kiến bằng văn bản để thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; báo cáo kết quả giám sát và phản biện xã hội gửi tới các kỳ họp Quốc hội.

Cùng đó, theo chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư hoặc yêu cầu thực tiễn, Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức một số hội nghị chuyên đề theo quy định, thực hiện công tác nhân sự (nếu có).