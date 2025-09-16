Tiếp tục tổ chức 'Hội chợ mùa thu' 2025 tại trung tâm triển lãm

Tối 15.9, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) diễn ra Lễ bế mạc Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tổng kết Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" ẢNH: ĐÌNH HUY

Triển lãm khẳng định quan điểm dân là gốc

Dự lễ bế mạc có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; cùng các Ủy viên Bộ Chính trị: nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Trưởng ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc; Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình; đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư và lãnh đạo các địa phương…

Phát biểu tổng kết, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" đã thành công rất tốt đẹp, vượt kỳ vọng và sự mong đợi của tất cả chúng ta.

Theo Thủ tướng, triển lãm khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thành công của cách mạng Việt Nam. Tất cả các không gian triển lãm đều tái hiện sinh động, tôn vinh lịch sử cách mạng hào hùng, những thành tựu nổi bật của đất nước dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng ta từ ngày thành lập, đặc biệt là trong 80 năm kể từ khi giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Triển lãm thể hiện rõ tinh thần "Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ, nhân dân, doanh nghiệp vào cuộc, thì chỉ bàn làm, không bàn lùi", cùng chung tay làm nên thành công tốt đẹp.

Đồng thời thể hiện rất rõ tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, "tình đồng chí, nghĩa đồng bào" bằng nhiều nội dung phong phú, sinh động và cách trình bày, thể hiện lôi cuốn, hấp dẫn, thấm đậm văn hóa đặc sắc của cộng đồng 54 dân tộc anh em từ khắp mọi miền của đất nước.

Các đại biểu dự lễ bế mạc ẢNH: ĐÌNH HUY

Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" khẳng định quan điểm dân là gốc, nhân dân làm nên lịch sử. Tất cả nội dung triển lãm đều thể hiện những thành tựu vĩ đại của nhân dân qua các thời kỳ cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước. Tất cả mọi hoạt động trong triển lãm đều vì nhân dân, phục vụ nhân dân. Khẳng định chân lý độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội và nâng tầm trí tuệ Việt Nam.

Việt Nam đang tự tin vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình

Người đứng đầu Chính phủ cho biết, bằng sự tái hiện sinh động các minh chứng lịch sử, triển lãm chính là một bức tranh tổng thể, sâu sắc và toàn diện những thành tựu vĩ đại của sự nghiệp cách mạng đấu tranh giành độc lập dân tộc gắn với xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta qua các thời kỳ.

Mỗi hình ảnh, mỗi hiện vật, mỗi tư liệu, tài liệu tại triển lãm đều thể hiện, khắc họa trí tuệ tuyệt vời Việt Nam, về con người Việt Nam dũng cảm, kiên cường, sáng tạo, giàu lòng nhân ái, về những công trình, dự án khoa học, công nghệ đưa trí tuệ Việt Nam sánh vai cùng thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Trưởng ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc tặng bằng khen chúc mừng cho các tập thể, cá nhân

ẢNH: ĐÌNH HUY

Triển lãm khẳng định văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam, bản lĩnh, trí tuệ và sức sáng tạo của con người Việt Nam; đồng thời thể hiện rõ tinh thần yêu nước nồng nàn và niềm tin son sắt của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp đổi mới của Đảng và nhân dân ta.

Tất cả các không gian triển lãm đã hòa nhịp, tạo nên bức tranh tổng thể vừa mang đậm truyền thống lịch sử hào hùng, vừa thấm đẫm bản sắc văn hóa, nhân văn sâu sắc, góp phần tạo động lực, khơi nguồn cảm hứng, tiếp thêm sức mạnh, để chúng ta tự tin, tự hào khi nói với bạn bè quốc tế rằng, Việt Nam là một đất nước độc lập, tự do, hạnh phúc và đang tự tin vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang, đại diện T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cùng các đại biểu tham dự lễ bế mạc ẢNH: VĂN CHÚC

Thủ tướng khẳng định, sự thành công của Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" là sự khởi đầu tốt đẹp cho những sự kiện trọng đại tới đây và các chương trình đại nhạc hội quy mô quốc gia, khu vực và quốc tế trong tương lai.

Với tinh thần ấy, Thủ tướng hẹn gặp lại mọi người tại Hội chợ mùa thu năm 2025, dự kiến diễn ra vào tháng 10 năm nay tại Trung tâm Triển lãm quốc gia - nơi tinh thần đổi mới, sáng tạo, hợp tác và phát triển sẽ tiếp tục được thắp sáng và ngày càng lan toả.

"Tương lai tươi sáng của đất nước Việt Nam đang ở phía trước. Chúng ta hãy cùng nhau viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc bằng tinh thần yêu nước, niềm tự hào, sự tự tin, bản lĩnh kiên cường của "con cháu Lạc Hồng", bằng lòng nhân ái, văn minh, văn hiến, khát vọng cháy bỏng vươn xa, bay cao của trí tuệ, con người Việt Nam.

"Chúng ta hãy cùng chung tay xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu, như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu hằng mong muốn", Thủ tướng nhấn mạnh.

Tại lễ bế mạc, để ghi nhận những đóng góp, thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân trong công tác tổ chức và tham gia triển lãm; cũng như khích lệ, động viên các đơn vị tham gia triển, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tặng bằng khen cho 20 tập thể và cá nhân.

Cạnh đó, Trưởng ban Tổ chức triển lãm đã quyết định trao giấy chứng nhận, quà tặng cho 35 đơn vị đã có thành tích xuất sắc, đạt giải thưởng "Không gian trưng bày tiêu biểu".