Tiếp tục xử phạt Nhà xe Duy Quý - Thảo Châu

Tình trạng hoạt động "trá hình tuyến cố định" của Công ty TNHH Duy Quý (nhà xe Duy Quý - Thảo Châu) tại xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long đang trở thành "điểm nóng" về an ninh trật tự khi liên tục tái phạm, "phớt lờ" quyết định xử phạt của UBND xã Bình Đại.

Theo báo cáo của UBND xã Bình Đại gửi UBND tỉnh Vĩnh Long, chỉ trong thời gian ngắn, cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện các sai phạm tại địa điểm kinh doanh của nhà xe Duy Quý - Thảo Châu. Cụ thể, dù chỉ được cấp phép kinh doanh vận tải theo hình thức hợp đồng, nhưng nhà xe Duy Quý - Thảo Châu lại xác nhận đặt chỗ, bán vé, thu tiền và ấn định hành trình cố định để gom khách lẻ.

Dù đã bị xử phạt, nhà xe Duy Quý - Thảo Châu vẫn tiếp tục hoạt động "trá hình tuyến cố định", gây bức xúc dư luận

ẢNH: SƠN KIM THANH

Sau khi bị phạt hành chính lần 1 với số tiền 28 triệu đồng, nhà xe này tiếp tục vi phạm. Lúc 3 giờ sáng 28.4, tổ kiểm tra của UBND xã Bình Đại bắt quả tang xe khách biển số 63B-008.04 đang đón khách trái phép ngay tại bến tự phát.

Qua cân nhắc kỹ lưỡng về thái độ của đại diện doanh nghiệp và các tình tiết tăng nặng do tái phạm nhiều lần và có hành vi trốn tránh, che giấu vi phạm, Chủ tịch UBND xã Bình Đại đã ra quyết định xử phạt lần 2 (Quyết định số 816/QĐ-XPHC ngày 7.5.2026) đối với Công ty TNHH Duy Quý với số tiền 32 triệu đồng.

Song song đó, UBND xã Bình Đại kiến nghị Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long phối hợp các ngành chức năng liên quan thực hiện đình chỉ hoặc điều chỉnh giảm ngành nghề kinh doanh vận tải đối với địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH Duy Quý tại ấp Bình Đại 2, xã Bình Đại.

Chính quyền xã Bình Đại phát hiện vi phạm và lập biên bản ngày 28.4 nhưng lúc này đại diện nhà xe Duy Quý - Thảo Châu không ký nhận ẢNH: MINH NHÂN

Trong khi đó, lãnh đạo UBND xã Bình Đại cho biết cơ quan này tiếp tục nhận được phản ánh và yêu cầu xử lý đối với nhà xe Duy Quý - Thảo Châu của nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải tuyến cố định Bình Đại - TP.HCM và 16 cá nhân tham gia kinh doanh xe buýt tuyến Bình Đại - Châu Thành - Bến Tre (thuộc Hợp tác xã vận tải thủy bộ Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long).

Theo cơ quan chức năng, quyết định xử phạt hành chính lần đầu (trao ngày 4.5) với số tiền 28 triệu đồng, đến nay Công ty TNHH Duy Quý vẫn chưa thực hiện.

UBND Vĩnh Long kiên quyết xử lý "xe dù, bến cóc" thách thức pháp luật

Ngày 13.5, ông Nguyễn Trúc Sơn (Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long) chủ trì cuộc họp sơ kết đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vấn nạn "xe dù, bến cóc" và kinh doanh vận tải hành khách trái quy định trên địa bàn.

Thông tin từ Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Công an tỉnh, lãnh đạo các xã có tình trạng "xe dù, bến cóc", "trá hình tuyến cố định" của tỉnh Vĩnh Long đã chỉ ra nhiều thủ đoạn đối phó tinh vi của các nhà xe vi phạm, như: thay đổi địa điểm đón trả khách liên tục, dùng xe trung chuyển để né trạm hoặc hợp thức hóa hợp đồng vận chuyển nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Đặc biệt, tình trạng lợi dụng loại hình xe hợp đồng để gom khách lẻ, chạy tuyến cố định đang gây bức xúc lớn trong dư luận.

Ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, chủ trì cuộc họp sơ kết đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vấn nạn "xe dù, bến cóc" và kinh doanh vận tải hành khách trái quy định trên địa bàn ẢNH: VINHLONG.GOV

Thay mặt UBND tỉnh Vĩnh Long, ông Nguyễn Trúc Sơn nhấn mạnh quan điểm của tỉnh là luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp làm ăn chân chính, và sẽ không có "vùng cấm" đối với những đơn vị coi thường pháp luật.

Ông Nguyễn Trúc Sơn yêu cầu các sở, ngành và địa phương phải nắm chắc địa bàn, thống kê "danh sách đen" các nhà xe có dấu hiệu vi phạm, đặc biệt là các nhà xe vi phạm kéo dài, để xử lý dứt điểm.

Trọng tâm của "chiến dịch" trong thời gian tới được lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo bao gồm việc thu thập dữ liệu giám sát hành trình, hình ảnh thực tế và phản ánh của người dân; tập trung vào các "điểm nóng", bến bãi tự phát.

Đặc biệt, ông Nguyễn Trúc Sơn yêu cầu trách nhiệm người đứng đầu các sở, ngành và các địa phương. Trong xử phạt cần rà soát kỹ quy định về xe hợp đồng và thẩm quyền xử phạt để áp dụng các biện pháp bổ sung mạnh tay. Đối với các trường hợp cố tình đối phó, hoạt động không phép hoặc tái phạm nhiều lần, phải kiên quyết thu hồi giấy phép kinh doanh hoặc đình chỉ hoạt động theo thẩm quyền.

Động thái cứng rắn này từ lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long được kỳ vọng sẽ lập lại trật tự kỷ cương, trả lại môi trường kinh doanh lành mạnh cho ngành vận tải hành khách.