Tiếp tục xuất hiện nhóm tập yoga giữa đường ở Thái Bình

Ngày 18.5, liên quan đến sự việc công an vào cuộc xác minh nhóm phụ nữ tập yoga giữa đường tại H.Kiến Xương (Thái Bình), thông tin từ một cán bộ Đội CSGT-TT (Công an H.Kiến Xương) cho biết, sự việc diễn ra từ mấy ngày trước đó. Lực lượng công an đã nhận dạng được một số người trong nhóm. Đơn vị này đang tiếp tục phối hợp với Công an TT.Kiến Xương để tiếp tục xác minh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nhóm phụ nữ trải thảm giữa đường để tập yoga CHỤP TỪ MẠNG XÃ HỘI FACEBOOK

Trước đó, hôm qua 17.5, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một hình ảnh gây bức xúc dư luận. Theo đó, một nhóm phụ nữ mặc áo bó sát, quần legging, trải thảm giữa QL 37 (TT.Kiến Xương, H.Kiến Xương) để tập yoga. Xung quanh các phương tiện vẫn tham gia giao thông qua lại.

Hình ảnh sau khi được đăng tải đã khiến dư luận bức xúc trước sự chủ quan, thiếu ý thức của nhóm phụ nữ này. Các bình luận đều khẳng định cần phải xử lý nghiêm để rút kinh nghiệm cho những người khác.

Theo ghi nhận, đây không phải là nhóm phụ nữ duy nhất tận dụng lòng đường để tập yoga. Cụ thể, một bạn đọc đã phản ánh đến Báo Thanh Niên cho biết, những ngày qua, có một nhóm tập yoga khác cũng tự ý biến lòng đường thành sàn tập luyện khiến người dân rất bức xúc.

Trong clip, người phụ nữ khẳng định đây là nhóm tập Ngân Châu yoga đang tập tại khu vực TT.Kiến Xương (H.Kiến Xương, Thái Bình) CẮT TỪ CLIP

Theo thông tin được cung cấp, đoạn video clip dài hơn 10 phút quay lại cảnh một nhóm phụ nữ khoảng 15 người đang tập yoga dưới lòng đường. Trong clip, một người phụ nữ lên tiếng khẳng định: "Đây là Ngân Châu Yoga, các chị em xuất quân từ 4 giờ sáng, tập luyện tại khu TT.Kiến Xương". Người phụ nữ còn khẳng định thêm ở đây "view" rất đẹp.

Tại thời điểm nhóm đang tập yoga, xung quanh các phương tiện tham gia giao thông khá đông; những người đạp xe đạp, xe máy, xe taxi thậm chí xe tải khi di chuyển qua đây đều phải bấm còi liên tục và di chuyển chậm. Có tài xế bất ngờ trước sự xuất hiện của nhóm phụ nữ, đã mất tập trung thì được một thành viên trong nhóm hô to nhắc nhở tài xế phải tập trung vào lái xe.

Trong lúc nhóm đang tập luyện, rất nhiều phương tiện di chuyển qua lại. Các phương tiện đều phải bấm còi liên tục và giảm tốc độ. CẮT TỪ VIDEO

Nhóm này tập yoga vào sáng sớm và được trang bị máy ảnh để quay, chụp và có đội ngũ thực hiện việc này rất chuyên nghiệp.

Bạn đọc nêu quan điểm: "Tập thể dục để duy trì sức khỏe là việc nên thực hiện, đó là việc tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của những nhóm phụ nữ tập yoga dưới lòng đường như vậy khiến người xem thấy rất phản cảm. Tôi cho rằng họ không có ý thức trong việc chấp hành luật an toàn giao thông. Do đó, cần phải có chế tài nghiêm đối với nhóm phụ nữ này, đồng thời tuyên truyền rộng rãi để nâng cao ý thức và răn đe những người khác".

Hình ảnh được cho là của nhóm Ngân Châu yoga FACEBOOK

Ngày 18.5, trao đổi với cán bộ Đội CSGT-TT (Công an H.Kiến Xương) về những hình ảnh, clip của nhóm Ngân Châu yoga, vị này cho biết đã nắm được tình hình và đang xác minh, triệu tập những thành phần liên quan để làm rõ và xử lý.

Trước đó, tài khoản Facebook Ngân Châu Yoga đã phát trực tiếp buổi tập yoga giữa đường giao thông CẮT TỪ FACEBOOK

Cùng ngày, PV Báo Thanh Niên đã liên lạc được với tài khoản Facebook có tên Ngân Châu Yoga. Tuy nhiên, người này khẳng định nhóm phụ nữ trong đoạn clip không phải nhóm học viên lớp Ngân Châu Yoga. Tài khoản Ngân Châu Yoga còn cho biết: "Bên nào vi phạm, bên đó phải chịu trách nhiệm". Sau đó người này chủ động "block" (chặn) tin nhắn của phóng viên.