Thời sự

Tiếp xúc ca tử vong não mô cầu ở Phú Quốc, bé gái 11 tuổi nguy kịch

Hoài Nhiên
23/03/2026 17:03 GMT+7

Sau khi tiếp xúc ca tử vong do não mô cầu tại Phú Quốc, bé gái 11 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch, đối mặt nguy cơ sốc nhiễm trùng, rối loạn đông máu và suy đa cơ quan.

Ngày 23.3, Khoa Cấp cứu - hồi sức tích cực - chống độc trẻ em, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM, cho biết vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho bệnh nhi nhiễm não mô cầu trong tình trạng nguy kịch.

Bệnh nhi L.T.Y.V (11 tuổi) nhập viện với các triệu chứng điển hình của bệnh não mô cầu xâm lấn như: sốt cao, đau đầu dữ dội, nôn ói, kèm theo ban xuất huyết hoại tử dạng “bản đồ”.

Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Qua khai thác dịch tễ, bệnh nhi sinh sống tại Phú Quốc (An Giang) và có tiếp xúc gần với một bạn cùng lớp đã tử vong trước đó do nhiễm vi khuẩn này. Kết quả xét nghiệm xác định bệnh nhi nhiễm não mô cầu nhóm B, với biểu hiện nhiễm trùng huyết và viêm màng não mủ.

Nhờ được đưa đến bệnh viện sớm và xử trí kịp thời trong “giờ vàng”, chỉ sau khoảng 12 giờ khởi phát triệu chứng, bệnh nhi đã tránh được các biến chứng nguy hiểm như sốc nhiễm trùng, rối loạn đông máu và suy đa cơ quan. Sau 3 ngày điều trị tích cực, tình trạng bệnh cải thiện rõ rệt: hết sốt, tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định.

Nguy cơ tử vong nhanh trong vòng 24 giờ

Theo chuyên gia, não mô cầu là một căn bệnh đặc biệt nguy hiểm do khả năng lây nhanh qua đường hô hấp và có thể dẫn đến tử vong chỉ sau vài giờ kể từ khi phát bệnh. Ngành y tế đưa ra khuyến cáo khẩn cấp đối với những người từng tiếp xúc gần ca bệnh cần uống thuốc dự phòng càng sớm càng tốt, lý tưởng nhất là trong vòng 24 - 48 giờ.

Song song việc dùng thuốc, người dân cần nhận biết sớm các triệu chứng nghi ngờ của bệnh như: sốt cao đột ngột, đau đầu, buồn nôn, nôn, tử ban (nốt đỏ bầm tím, lan nhanh trên da), cứng cổ, co giật, hôn mê. Ở thể nặng, bệnh có thể gây sốc nhiễm trùng, tổn thương đa cơ quan, tử vong nhanh trong vòng 24 giờ.

Để phòng bệnh hiệu quả, tiêm vắc xin phòng não mô cầu là biện pháp chủ động quan trọng nhất. Hiện các vắc xin phòng não mô cầu nhóm A, C, Y, W và nhóm B đã có sẵn. Do mỗi loại vắc xin chỉ bảo vệ với các nhóm huyết thanh khác nhau, người dân được khuyến cáo tiêm đầy đủ theo chỉ định để đạt hiệu quả bảo vệ tối ưu trước căn bệnh có diễn tiến nhanh và nguy cơ tử vong cao.

Trước đó, tại đặc khu Phú Quốc (An Giang), một học sinh lớp 5 đã tử vong do viêm não mô cầu nhóm B sau khi nhập viện. Ngay sau ca bệnh, UBND đặc khu Phú Quốc đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch.

Để phòng bệnh, người dân cần giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên, che miệng khi ho, đeo khẩu trang khi đến nơi đông người hoặc khi tiếp xúc với người nghi mắc bệnh. Những người tiếp xúc gần với ca bệnh cần thông báo cho cơ sở y tế để được uống kháng sinh dự phòng theo hướng dẫn.

Bệnh nhi ở Phú Quốc tử vong do viêm não mô cầu nhóm B

