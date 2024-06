Tiết kiệm điện từ việc làm thực tế

Ngành Điện lực tuyên truyền tiết kiệm điện đến học sinh Đà Nẵng

Ảnh: Trung Lực

Tắt điều hòa, mở cửa đón gió trời

Một ngày cuối tháng 4, khi đến liên hệ công tác tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng), tôi khá ngạc nhiên vì nhiều phòng làm việc tại đơn vị này không mở điều hòa mặc dù thời tiết ngoài trời đang khá nóng. Thấy khách đến, một cán bộ mới đóng cửa phòng lại và mở điều hòa. "Như anh thấy, phòng rộng nên phải dùng điều hòa công suất lớn, trong khi nhân viên làm việc không mấy người nên chúng tôi mở cửa để đón gió trời và bật quạt để ngồi làm việc. Thật ra, phòng rộng nên mở cửa cũng thông thoáng. Chúng tôi ai cũng chung tay tiết kiệm điện (TKĐ) như vậy cả…", cán bộ này nói.

Ông Phạm Trúc Lâm, Phó giám đốc phụ trách CDC Đà Nẵng cho biết, TKĐ là việc làm thường xuyên, liên tục chứ không riêng gì vào những ngày cao điểm nắng nóng. Theo ông Lâm, trước đây, do tòa nhà lớn, việc TKĐ chưa đạt hiệu quả nên chi phí cho tiền điện khoảng 70-80 triệu đồng/tháng. Thực hiện quyết liệt các giải pháp, từ tháng 6.2022 đến nay, tiền điện của cơ quan chỉ ở khoảng 40 triệu đồng/tháng. "Cơ quan chủ trương tiết kiệm điện một cách thực tế nhất. Chẳng hạn, không sử dụng thang máy để di chuyển giữa các tầng liền kề, sử dụng điều hòa tại một số khu vực và trong những sự kiện quan trọng, như: hội họp, tập huấn… Các phòng làm việc đều phải mở cửa sổ thông thoáng và sử dụng quạt; hạn chế bật đèn và bật - tắt xen kẽ những nơi cần thiết… Chúng tôi đang thực hiện TKĐ bằng mọi cách", ông Lâm nói.

Theo ghi nhận, nhiều cơ quan, trường học tại TP.Đà Nẵng đều thực hiện nghiêm túc Kế hoạch 154 ngày 31.7.2023 về việc tăng cường TKĐ giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo do UBND TP ban hành. Điển hình là việc TKĐ tại công trình sử dụng điện trọng điểm - Trung tâm Hành chính TP.Đà Nẵng. Ông Lê Việt Dũng, Giám đốc BQL tòa nhà, cho hay với đặc thù tòa nhà được ốp gần như hoàn toàn bằng kính nên giải pháp đầu tiên là hạn chế sử dụng điện chiếu sáng bằng cách kéo hết các rèm lên để tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên. Để tránh việc sử dụng điều hòa tùy tiện, BQL tòa nhà đã cài đặt nhiệt độ từ 26-27 độ C đối với các khu vực từ tầng 5 trở lên, đóng kín các cửa để tránh hao hụt khí lạnh. 1/2 số thang máy của tòa nhà sẽ được tắt sau 17 giờ 30 phút để tránh việc gọi thang nhưng không có người sử dụng.

Thực hiện chủ trương TKĐ, Trung tâm Hành chính TP.Đà Nẵng đã có nhiều giải pháp nhằm giảm sản lượng điện tiêu thụ

Ảnh: Hoàng Sơn

Đặt mục tiêu cụ thể

Ông Lê Việt Dũng cho biết thêm, Trung tâm Hành chính TP.Đà Nẵng là công trình được sử dụng với tần suất cao do thường xuyên tổ chức các cuộc hội nghị, hội họp quan trọng từ cấp TP, khu vực cho đến cấp T.Ư. Do đó, tòa nhà tiêu hao điện năng rất lớn vào mỗi tháng. Thực hiện TKĐ theo chỉ đạo của UBND TP, BQL tòa nhà đã khuyến cáo cán bộ, nhân viên các đơn vị tắt các thiết bị điện khi không cần thiết tại văn phòng làm việc. Riêng đối với vận hành tòa nhà, BQL chủ động tắt các loại đèn công suất lớn, như: đèn trên đỉnh tháp, đèn tại hồ phun nước… Những bóng đèn bị hỏng sẽ được thay thế dần bằng bóng đèn led để giảm công suất tiêu thụ điện. "Trong lộ trình đặt ra, tỷ lệ sản lượng điện tiết kiệm ít nhất đạt 10% so với cùng kỳ. Bằng các giải pháp căn cơ, chúng tôi đã đạt được chỉ tiêu này", ông Dũng thông tin.

Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) Lê Thị Phương Cẩm cho biết, sản lượng điện tiết kiệm năm 2023 đạt 504,1 triệu kWh, tương đương 2,16% điện thương phẩm. Qua các năm, công tác TKĐ có nhiều chuyển biến tích cực nhờ các giải pháp tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân cũng như phối hợp chặt chẽ với cơ quan, ban ngành địa phương được triển khai đồng bộ, quyết liệt. Trong đó, sản lượng điện tiết kiệm của ánh sáng sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh chiếm tỷ trọng lớn (88-89,2%) trong tổng sản lượng điện tiết kiệm hằng năm.

Thực hiện chỉ đạo của EVN về việc thực hiện nhiệm vụ TKĐ, mới đây, bà Lê Thị Phương Cẩm đã yêu cầu các đơn vị thành viên EVNCPC quán triệt tất cả CBCNV thực hiện mọi giải pháp để đảm bảo cung ứng điện, triệt để thực hiện TKĐ tại đơn vị, gia đình và khách hàng do đơn vị quản lý. Đối với các công ty điện lực (CTĐL), trong năm 2024, tiết kiệm tối thiểu 2,1% tổng điện năng tiêu thụ.

Theo chỉ đạo của EVNCPC, các CTĐL thành viên phải phối hợp chặt chẽ với UBND, Sở Công thương các tỉnh, TP trong công tác TKĐ năm 2024. EVNCPC cũng yêu cầu các CTĐL tổ chức ký cam kết với 100% các nhóm khách hàng hành chính sự nghiệp; chiếu sáng công cộng; sản xuất công nghiệp và kinh doanh dịch vụ thực hiện đạt tối thiểu các chỉ tiêu TKĐ nêu tại Chỉ thị 20; làm việc trực tiếp với tất cả các khách hàng sản xuất (có mức tiêu thụ từ 1 triệu kWh/năm trở lên) để tuyên truyền kế hoạch cung cấp điện năm 2024, các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và khuyến khích tất cả các khách hàng ký các thỏa thuận...