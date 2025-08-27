Tiết Xử thử kéo dài qua lễ 2.9: Mưa ngâu, báo hiệu chuyển mùa

Hôm nay là thứ tư ngày 27 tháng 8 dương lịch. Xét theo lịch âm hôm nay là mùng 5 tháng 7, theo can chi đây là ngày Mậu Thìn, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ. Như đã thông tin, hôm qua là ngày Đinh Mão, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ. Như vậy, chỉ còn ít ngày nữa, người Việt sẽ chính thức bắt đầu kỳ nghỉ lễ 2.9 kéo dài 4 ngày.

Hiện tại chúng ta đang trải qua tiết Xử thử, một trong 24 tiết khí trong năm. Những ngày nghỉ lễ 2.9 sẽ nằm trong tiết khí này. Vậy, nó có ý nghĩa thế nào về mặt thời tiết?

Chi tiết lịch âm hôm nay 27.8 ẢNH: CAO AN BIÊN

Cách đây ít ngày, người Việt vừa nói lời tạm biệt với tiết Lập thu. Theo chuyên gia, 24 tiết khí là 24 khoảng thời gian, mỗi khoảng dài 15 hoặc 16 ngày, mô tả 24 giai đoạn thời tiết khác nhau trong năm. Chu kỳ này phụ thuộc vào vị trí của trái đất trên quỹ đạo.

Cụ thể, 24 tiết khí trong năm gồm: Lập xuân, Vũ thủy, Kinh trập, Xuân phân, Thanh minh, Cốc vũ, Lập hạ, Tiểu mãn, Mang chủng, Hạ chí, Tiểu thử, Đại thử, Lập thu, Xử thử, Bạch lộ, Thu phân, Hàn lộ, Sương giáng, Lập đông, Tiểu tuyết, Đại tuyết, Đông chí, Tiểu hàn và Đại hàn.

Theo quy ước, tiết Xử thử là khoảng thời gian bắt đầu từ ngày 23 hoặc 24.8 (khi kết thúc tiết Lập thu) và kết thúc vào ngày 7 hoặc 8.9 trong dương lịch (khi tiết Bạch lộ bắt đầu).

Theo cách tính hiện đại, với điểm xuân phân là gốc có kinh độ mặt trời bằng 0°, thì điểm diễn ra hay bắt đầu tiết Xử thử ứng với kinh độ mặt trời bằng 150°. Với năm 2025, tiết Xử thử chính thức bắt đầu vào ngày 23.8 và kết thúc vào ngày 7.9, khi tiết Bạch lộ bắt đầu.

Khoảng thời gian của tiết Xử thử sẽ kéo dài qua lễ 2.9 ẢNH: CAO AN BIÊN

Như vậy, sau ngày rằm tháng 7 âm lịch, tiết khí Xử thử mới chính thức kết thúc. Xử thử có ý nghĩa là "mưa ngâu", đánh dấu khoảng thời gian kết thúc nóng bức, cho thấy sự chuyển giao từ mùa hè sang mùa thu, khi nhiệt độ bắt đầu giảm và không khí trở nên dễ chịu hơn.

Trong khi đó, tiết Bạch lộ sau khi tiếp nối tiết khí Xử thử có ý nghĩa là "nắng nhạt". Thời điểm này đánh dấu thời tiết trở nên mát mẻ, có nắng nhẹ.