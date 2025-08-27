Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Tiết Xử thử kéo dài qua lễ 2.9: Mưa ngâu, báo hiệu chuyển mùa

Cao An Biên
Cao An Biên
27/08/2025 11:25 GMT+7

Hôm nay 27.8 là ngày mùng 5 tháng 7 âm lịch. Chúng ta đang trải qua tiết Xử thử và tiết khí này kéo dài qua lễ 2.9. Tiết khí này có ý nghĩa thế nào về mặt thời tiết?

Hôm nay là thứ tư ngày 27 tháng 8 dương lịch. Xét theo lịch âm hôm nay là mùng 5 tháng 7, theo can chi đây là ngày Mậu Thìn, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ. Như đã thông tin, hôm qua là ngày Đinh Mão, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ. Như vậy, chỉ còn ít ngày nữa, người Việt sẽ chính thức bắt đầu kỳ nghỉ lễ 2.9 kéo dài 4 ngày.

Hiện tại chúng ta đang trải qua tiết Xử thử, một trong 24 tiết khí trong năm. Những ngày nghỉ lễ 2.9 sẽ nằm trong tiết khí này. Vậy, nó có ý nghĩa thế nào về mặt thời tiết?

Người Việt đang trải qua Tiết Xử thử: Kéo dài qua lễ 2.9, khi nào kết thúc? - Ảnh 1.

Chi tiết lịch âm hôm nay 27.8

ẢNH: CAO AN BIÊN

Cách đây ít ngày, người Việt vừa nói lời tạm biệt với tiết Lập thu. Theo chuyên gia, 24 tiết khí là 24 khoảng thời gian, mỗi khoảng dài 15 hoặc 16 ngày, mô tả 24 giai đoạn thời tiết khác nhau trong năm. Chu kỳ này phụ thuộc vào vị trí của trái đất trên quỹ đạo.

Cụ thể, 24 tiết khí trong năm gồm: Lập xuân, Vũ thủy, Kinh trập, Xuân phân, Thanh minh, Cốc vũ, Lập hạ, Tiểu mãn, Mang chủng, Hạ chí, Tiểu thử, Đại thử, Lập thu, Xử thử, Bạch lộ, Thu phân, Hàn lộ, Sương giáng, Lập đông, Tiểu tuyết, Đại tuyết, Đông chí, Tiểu hàn và Đại hàn.

Theo quy ước, tiết Xử thử là khoảng thời gian bắt đầu từ ngày 23 hoặc 24.8 (khi kết thúc tiết Lập thu) và kết thúc vào ngày 7 hoặc 8.9 trong dương lịch (khi tiết Bạch lộ bắt đầu).

Theo cách tính hiện đại, với điểm xuân phân là gốc có kinh độ mặt trời bằng 0°, thì điểm diễn ra hay bắt đầu tiết Xử thử ứng với kinh độ mặt trời bằng 150°. Với năm 2025, tiết Xử thử chính thức bắt đầu vào ngày 23.8 và kết thúc vào ngày 7.9, khi tiết Bạch lộ bắt đầu.

Người Việt đang trải qua Tiết Xử thử: Kéo dài qua lễ 2.9, khi nào kết thúc? - Ảnh 2.

Khoảng thời gian của tiết Xử thử sẽ kéo dài qua lễ 2.9

ẢNH: CAO AN BIÊN

Như vậy, sau ngày rằm tháng 7 âm lịch, tiết khí Xử thử mới chính thức kết thúc. Xử thử có ý nghĩa là "mưa ngâu", đánh dấu khoảng thời gian kết thúc nóng bức, cho thấy sự chuyển giao từ mùa hè sang mùa thu, khi nhiệt độ bắt đầu giảm và không khí trở nên dễ chịu hơn.

Trong khi đó, tiết Bạch lộ sau khi tiếp nối tiết khí Xử thử có ý nghĩa là "nắng nhạt". Thời điểm này đánh dấu thời tiết trở nên mát mẻ, có nắng nhẹ.

Tin liên quan

Lịch âm hôm nay 25.8: Pha mặt trăng của ngày Bính Dần là gì?

Lịch âm hôm nay 25.8: Pha mặt trăng của ngày Bính Dần là gì?

Theo lịch âm hôm nay 25.8.2025 là ngày mùng 3.7 âm lịch năm Ất Tỵ. Lịch âm hoạt động dựa trên chu kỳ tròn khuyết của mặt trăng. Hãy tìm hiểu về pha mặt trăng hôm nay.

Khám phá thêm chủ đề

lễ 2.9 nghỉ lễ 2/9 tiết xử thử lịch âm hôm nay xem lịch âm hôm nay tháng 7 âm lịch
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận