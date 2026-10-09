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    Tiêu chảy: Bù nước, ăn uống và dùng thuốc như thế nào cho đúng?
    VideoSức khỏe

    Tiêu chảy: Bù nước, ăn uống và dùng thuốc như thế nào cho đúng?

    Triệu Hà - Vũ Đoan
    Khi bị tiêu chảy, việc bù nước, lựa chọn thực phẩm và sử dụng thuốc đúng cách rất quan trọng đối với quá trình hồi phục. Tuy nhiên, không phải cách xử trí nào cũng phù hợp với mọi trường hợp. Vậy người bệnh cần lưu ý gì để chăm sóc đúng cách khi bị tiêu chảy?

    Khi bị tiêu chảy, người bệnh có thể mất nước và điện giải, đồng thời gặp khó khăn trong việc duy trì chế độ ăn uống như bình thường. Việc bù nước, lựa chọn thực phẩm phù hợp và sử dụng thuốc đúng cách vì thế cần được quan tâm trong quá trình theo dõi và chăm sóc.

    Tuy nhiên, một số thói quen như nhịn ăn, bù nước không đúng cách hoặc tự ý sử dụng thuốc có thể ảnh hưởng đến quá trình hồi phục. Việc hiểu đúng cách chăm sóc và nhận biết những trường hợp cần thận trọng sẽ giúp người bệnh hạn chế những rủi ro không đáng có trong quá trình điều trị.

    Tiêu chảy: Bù nước, ăn uống và dùng thuốc như thế nào cho đúng? - Ảnh 1.

    PGS-TS-BS Võ Duy Thông - Trưởng khoa Tiêu hóa Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đang thăm khám cho bệnh nhân

    Thông qua những chia sẻ của PGS-TS-BS Võ Duy Thông - Trưởng khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, giảng viên cao cấp bộ môn Nội Tổng quát, Trường Y, Đại học Y Dược TP.HCM, chương trình sẽ giúp người xem hiểu rõ hơn về cách bù nước và điện giải, lựa chọn thực phẩm phù hợp cũng như những lưu ý khi sử dụng thuốc trong quá trình điều trị tiêu chảy. Qua đó, người bệnh có thêm kiến thức để chủ động chăm sóc sức khỏe tiêu hóa và xử trí phù hợp khi xuất hiện triệu chứng.

    Tiêu chảy: Bù nước, ăn uống và dùng thuốc như thế nào cho đúng? - Ảnh 2.

    Mời quý vị đón xem chuỗi chương trình 'Chủ động khoẻ để yêu thương' được thực hiện bởi Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM với sự phối hợp của Abbott Việt Nam, về bệnh lý táo bón và tiêu chảy vào lúc 19 giờ thứ tư và thứ sáu hàng tuần từ ngày 4.9 - 9.10.2026 trên kênh Fanpage và YouTube Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.

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