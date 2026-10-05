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    Tiêu chảy ở người lớn: Khi nào cần lo lắng?
    VideoSức khỏe

    Tiêu chảy ở người lớn: Khi nào cần lo lắng?

    Triệu Hà - Vũ Đoan
    Tiêu chảy là tình trạng thường gặp và có thể xuất hiện trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Phần lớn trường hợp được cải thiện sau một thời gian ngắn, nhưng một số biểu hiện có thể là dấu hiệu cảnh báo cần được thăm khám kịp thời.

    Tiêu chảy là một trong những vấn đề tiêu hóa thường gặp ở người lớn và có thể xuất hiện do nhiều nguyên nhân khác nhau, từ chế độ ăn uống, tình trạng không dung nạp thực phẩm đến các bệnh lý hoặc nhiễm trùng đường tiêu hóa. Phần lớn trường hợp có thể cải thiện sau một thời gian ngắn. Tuy nhiên, khi tình trạng tiêu chảy kéo dài hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt, người bệnh cần quan tâm và theo dõi kỹ hơn để tránh những diễn tiến không mong muốn.

    Tiêu chảy ở người lớn: Khi nào cần lo lắng? - Ảnh 1.

    PGS-TS-BS Võ Duy Thông đang khám cho bệnh nhân nội trú tại khoa Tiêu hóa

    Thông qua những chia sẻ của PGS-TS-BS Võ Duy Thông - Trưởng khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM và Giảng viên cao cấp Bộ môn Nội Tổng quát - Trường Y, Đại học Y Dược TP.HCM, chương trình sẽ giúp người xem hiểu rõ hơn về những nguyên nhân thường gặp của tiêu chảy ở người lớn, các yếu tố cần lưu ý trong quá trình theo dõi và những trường hợp cần được thăm khám. Qua đó, người bệnh có thêm kiến thức để chủ động chăm sóc sức khỏe tiêu hóa và xử trí phù hợp khi xuất hiện triệu chứng.

    Mời quý vị đón xem chuỗi chương trình “Chủ động khoẻ để yêu thương” được thực hiện bởi Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM với sự phối hợp của Abbott Việt Nam, về bệnh lý táo bón và tiêu chảy vào lúc 19 giờ thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần từ ngày 4.9 - 9.10.2026 trên kênh Fanpage và YouTube Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.

    Tiêu chảy ở người lớn: Khi nào cần lo lắng? - Ảnh 2.

     

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