Tiêu Chiến bị khán giả tại Hàn Quốc phản đối

Trang Kbizoom đưa tin ngày 9.8, SBS - một trong ba đài truyền hình quốc gia lớn nhất Hàn Quốc, mới đây gây bất ngờ khi thông báo kế hoạch phát sóng Tàng Hải Truyện - bộ phim cổ trang ăn khách của Trung Quốc do Tiêu Chiến đóng chính. Đây là lần đầu tiên sau 25 năm SBS mua bản quyền phát sóng một bộ phim Trung Quốc, kể từ Hoàn Châu cách cách.

Khán giả Hàn phản ứng gay gắt với phim của Tiêu Chiến

Quyết định này ban đầu được xem là dấu hiệu cho thấy sức hút quốc tế của bộ phim, đồng thời là bước tiến hiếm hoi của truyền hình Trung Quốc tại thị trường Hàn Quốc. Tuy nhiên, sự háo hức nhanh chóng biến thành tranh cãi.

Ngay sau khi SBS công bố poster quảng bá, nhiều cư dân mạng xứ kim chi cáo buộc Tiêu Chiến mặc hanbok trong phim. Một số còn cho rằng ê kíp Tàng Hải Truyện đã sao chép thiết kế truyền thống của Hàn Quốc. Những cáo buộc này nhanh chóng châm ngòi làn sóng phẫn nộ trực tuyến, nhiều ý kiến kêu gọi SBS hủy phát sóng và cấm Tiêu Chiến xuất hiện trên các phương tiện truyền thông Hàn Quốc.

Tranh cãi trang phục khiến phim mới của Tiêu Chiến đứng trước nguy cơ bị hủy chiếu trên truyền hình Hàn Quốc Ảnh: Kbizoom

Truyền thông Trung Quốc đã lên tiếng khẳng định bộ trang phục gây tranh cãi thực chất được lấy cảm hứng từ phục trang truyền thống của Trung Quốc, không phải hanbok. Dù vậy, Tiêu Chiến vẫn hứng chịu chỉ trích như thể anh là người tự lựa chọn hoặc thiết kế trang phục.

Trên các diễn đàn lớn tại Hàn Quốc, khán giả liên tục để lại bình luận tiêu cực, không chỉ xoay quanh vấn đề trang phục mà còn nhắm vào ngoại hình và diễn xuất của nam diễn viên. Một số cho rằng diễn xuất của anh trong phim cứng nhắc, thiếu cảm xúc, trái ngược với những lời khen ngợi mà anh nhận được tại Trung Quốc.

Tại quê nhà, Tàng Hải Truyện được đánh giá là màn tái xuất ấn tượng của Tiêu Chiến sau thất bại ở Anh hùng xạ điêu: Hiệp chi đại giả hồi đầu năm 2025. Anh được giới phê bình và khán giả khen ngợi bởi khả năng biểu đạt cảm xúc tinh tế, khí chất mạnh mẽ và tạo hình cổ trang phù hợp. Nhiều tờ báo Trung Quốc còn gọi Tiêu Chiến là diễn viên hạng A của dòng phim cổ trang.

Người hâm mộ Trung Quốc bày tỏ bức xúc trước những chỉ trích gay gắt mà Tiêu Chiến đang phải hứng chịu ở Hàn Quốc. Họ cho rằng sự việc đang bị đẩy đi quá xa, khiến cơ hội giao lưu văn hóa giữa 2 quốc gia bị đe dọa. Thỏa thuận phát sóng từng được xem là mang tính lịch sử nay đứng trước nguy cơ bị hủy bỏ, trong khi Tiêu Chiến đối mặt với chiến dịch tẩy chay vì một bộ trang phục mà anh có lẽ không thể tự quyết định.