Tiêu chuẩn bằng khen đang quá cao, Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh

Bộ Nội vụ đang gửi dự thảo luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thi đua, khen thưởng đến Bộ Tư pháp để thẩm định. Điều này nhằm tăng cường quy định và cơ chế khen thưởng, đặc biệt là trong việc cấp bằng khen cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc.

Theo Bộ Nội vụ, trong 2 năm phải có 4 sáng kiến là rất khó đạt được với phần lớn cán bộ, công chức, viên chức ẢNH: SỸ ĐÔNG

Theo Bộ Nội vụ, sau gần 2 năm triển khai thực hiện luật với nhiều điểm mới và quy định cụ thể đã tạo thuận lợi, chuyển biến rõ nét, tích cực trong công tác thi đua, khen thưởng. Tuy nhiên, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng cũng dần bộc lộ một số hạn chế, bất cập cả về nội dung và hình thức, thẩm quyền, đặc biệt là việc phân cấp, phân quyền và sắp xếp lại tổ chức bộ máy cơ quan nhà nước.

Do đó, việc tiếp tục sửa đổi, bổ sung về thi đua, khen thưởng là hết sức cần thiết để giải quyết những vấn đề còn vướng mắc, tạo hành lang, hoàn thiện cơ sở pháp lý đầy đủ, thuận lợi trong công tác thi đua, khen thưởng.

Một trong những đề xuất được nhiều người quan tâm là điều chỉnh tiêu chuẩn để cá nhân được nhận bằng khen của bộ, ban, ngành, tỉnh. Theo Bộ Nội vụ, quy định hiện nay đặt ra yêu cầu quá cao và chưa phù hợp với thực tiễn công tác.

Cụ thể, cá nhân nhận bằng khen phải có 2 lần liên tục được tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" hoặc có liên tục từ 2 năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong thời gian đó có ít nhất 2 sáng kiến được công nhận và áp dụng có hiệu quả trong phạm vi cơ sở hoặc có ít nhất 2 đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả

Theo quy định trên, cơ quan soạn thảo cho rằng trong 2 năm phải có 4 sáng kiến là rất khó đạt được với phần lớn cán bộ, công chức, viên chức. Vì vậy, dự thảo đã đề xuất điều chỉnh tiêu chuẩn bằng khen của bộ, ban, ngành, tỉnh đối với cá nhân chỉ còn yêu cầu "có 2 lần đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở".

Điều này nhằm cân đối thành tích khen thưởng, loại bỏ yêu cầu về sáng kiến lặp lại vốn được coi là quá khó đạt trong thực tiễn công tác.

Việc tích lũy thành tích theo cách chồng điều kiện không những hình thức, mà còn làm méo mó mục tiêu của thi đua, khen thưởng. Nhiều sáng kiến bị "chia nhỏ", lặp lại về nội dung hoặc thiếu chiều sâu chỉ để đủ tiêu chí, trong khi giá trị thực chất của thành tích chưa chắc được nâng lên.

Ngoài điều chỉnh với cá nhân, dự thảo luật cũng đề xuất sửa đổi tiêu chuẩn khen thưởng theo công trạng đối với tập thể, đặc biệt ở các hình thức Huân chương Lao động và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Việc điều chỉnh này nhằm giảm bớt sự ràng buộc vào tiêu chí "có liên tục từ 5 năm/10 năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" để phù hợp hơn với thực tiễn đánh giá, xếp loại, kịp thời động viên, khuyến khích các tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy và hoạt động của mô hình chính quyền mới trong hệ thống chính trị.

Bộ Nội vụ cũng đề xuất bổ sung tiêu chí đổi mới có thành tích về "quốc phòng, an ninh, đối ngoại, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số" vào tiêu chuẩn Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.