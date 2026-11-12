Tiêu điểm quốc tế 12.11: Ukraine hài lòng với thông điệp từ Mỹ | Bộ trưởng Chiến tranh thoát nguy cơ luận tội

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