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Tiêu điểm quốc tế ngày 19.7: Ông Trump cáo buộc Trung Quốc can thiệp bầu cử | Iran tấn công căn cứ Mỹ
Video Thế giới

Tiêu điểm quốc tế ngày 19.7: Ông Trump cáo buộc Trung Quốc can thiệp bầu cử | Iran tấn công căn cứ Mỹ

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Kính mời quý vị theo dõi bản tin 'Tiêu điểm quốc tế' ngày 19.7.2026 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

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