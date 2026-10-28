Tiêu điểm quốc tế ngày 28.10: Tướng Israel phản đối không kích Iran? | Ông Trump muốn có 'đại dương Mỹ'

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