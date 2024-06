Tiêu hủy gần 20 tấn chân gà không đảm bảo an toàn thực phẩm

Trưa 10.6, Công an H.Yên Lập (Phú Thọ) cho biết, cơ quan này đã báo cáo, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ ra quyết định xử phạt 125 triệu đồng đối với chủ cơ sở kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, cơ sở không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Đồng thời, Công an H.Yên Lập phối hợp với các bên liên quan thành lập hội đồng và tiêu hủy gần 20 tấn chân gà bẩn.

Gần 20 tấn chân gà không đảm bảo vệ sinh được phát hiện CACC

Trước đó, ngày 27.5, Công an H.Yên Lập phối hợp kiểm tra cơ sở kinh doanh của bà H.T.T.N tại Khu 8 (xã Mỹ Lung, H.Yên Lập).

Thời điểm kiểm tra, công an phát hiện tại cơ sở này đang lưu trữ 15,5 tấn chân gà đông lạnh và 3,8 tấn chân gà đã được rút xương cùng các vận dụng chế biến thô sơ không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Công an tổ chức tiêu hủy số chân gà bẩn CACC

Làm việc với công an, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số chân gà này và không xuất trình được giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm.

Công an H.Yên Lập đã niêm phong, thu giữ toàn bộ số chân gà kể trên và lấy mẫu gửi Viện Khoa học hình sự Bộ Công an phân tích, giám định. Kết quả thể hiện số chân gà này không đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe con người.

Quá trình đấu tranh, bà N. khai nhận đã mua gần 20 tấn chân gà trên thị trường về chế biến nhằm bán kiếm lời, ước tính lô chân gà này có giá trị hơn 602 triệu đồng.