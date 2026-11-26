Ngày 26.11, Thi hành án dân sự TP.Quảng Ninh phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiêu hủy ma túy và các vật chứng trong vụ án ma túy liên quan Bùi Đình Khánh cùng đồng phạm.



Tiêu hủy số ma túy trong vụ án ẢNH: THANH HOA

Việc tiêu hủy được thực hiện theo quyết định thi hành án ngày 17.11, căn cứ bản án hình sự sơ thẩm của TAND tỉnh Quảng Ninh (nay là TAND TP.Quảng Ninh) và bản án phúc thẩm của Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội.

Hội đồng tiêu hủy vật chứng đã kiểm tra tình trạng niêm phong, lập biên bản mở niêm phong trước khi tiến hành tiêu hủy bằng phương pháp đốt.

Ngoài toàn bộ số ma túy hoàn lại sau giám định, các vật chứng bị tiêu hủy còn có SIM điện thoại, thiết bị lưu trữ, đầu thu hình ảnh camera và những vật chứng khác thuộc diện tịch thu, tiêu hủy theo bản án.

Quá trình tiêu hủy có sự phối hợp của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), Công an TP.Quảng Ninh và các đơn vị liên quan, dưới sự kiểm sát của Viện KSND TP.Quảng Ninh.

Theo bản án, từ tháng 2.2025 đến ngày 17.4.2025, Bùi Đình Khánh chuẩn bị địa điểm cất giấu 25 bánh heroin, tổng khối lượng hơn 8,6 kg, do Hà Thương Hải cùng đồng phạm vận chuyển từ Phú Thọ về Quảng Ninh để bán.

Khánh còn mua của Hải 200 viên thuốc lắc cùng các loại ma túy khác nhằm mục đích bán kiếm lời.

Ngày 17.4.2025, khi bị vây bắt, Bùi Đình Khánh đã dùng súng chống trả, khiến thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, cán bộ Công an Quảng Ninh, hy sinh.

Ngày 15.5.2026, TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt Bùi Đình Khánh mức án tử hình về tội giết người. Khánh còn bị tuyên phạt tổng cộng 22 năm tù về các tội mua bán trái phép chất ma túy; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và cố ý làm hư hỏng tài sản. Hà Thương Hải cũng bị tuyên tổng hợp hình phạt tử hình.

Ngày 25.9, tại phiên xét xử phúc thẩm, HĐXX bác kháng cáo, giữ nguyên án tử hình đối với Bùi Đình Khánh và Hà Thương Hải.