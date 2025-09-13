Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

'Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh' gây ngỡ ngàng ở tuổi 59

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
13/09/2025 16:35 GMT+7

Lý Nhược Đồng - người đẹp gắn liền với vai diễn Tiểu Long Nữ trong bộ phim kiếm hiệp kinh điển 'Thần điêu đại hiệp' (1995) khiến người hâm mộ bất ngờ khi xuất hiện với vẻ ngoài trẻ trung ở tuổi 59.

Sohu đưa tin, những bức ảnh đời thường không qua chỉnh sửa của "Tiểu Long Nữ" Lý Nhược Đồng vừa được người qua đường ghi lại và nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Nhan sắc bất chấp thời gian của 'Tiểu Long Nữ' U.60

Dù bị bắt trọn dưới ánh đèn chợ đêm nhưng làn da của người đẹp sinh năm 1966 vẫn "phát sáng" mịn màng, gần như không có nếp nhăn. Các đường nét gương mặt thanh tú, cân bằng giữa sự mềm mại và sắc sảo khiến nhiều người ngỡ ngàng, nhận xét cô trông chỉ như đang ở độ tuổi ngoài 30.

- Ảnh 1.

Ở tuổi 59, Lý Nhược Đồng vẫn xinh đẹp rạng rỡ trong loạt ảnh chụp vội tại chợ đêm

ẢNH: SOHU

Mái tóc đen dài suôn mượt cùng vóc dáng mảnh mai càng làm nổi bật vẻ đẹp thanh thoát. Không ít bình luận trầm trồ rằng thời gian dường như đã bỏ quên Lý Nhược Đồng.

Khác với nhiều ngôi sao chọn chế độ ăn kiêng khắc nghiệt, Lý Nhược Đồng duy trì phong cách ăn uống tự nhiên và cân bằng. Cô chú trọng kiểm soát khẩu phần, ưu tiên chất lượng dinh dưỡng thay vì loại bỏ hoàn toàn các nhóm thực phẩm. Trong thực đơn hằng ngày, nữ diễn viên hạn chế tinh bột tinh chế, đồ ngọt, bánh kẹo - vốn là nguyên nhân gây tăng cân. Thay vào đó, cô bổ sung rau củ tươi và trái cây ít đường; nguồn protein từ cá, trứng, thịt; uống đủ nước để duy trì độ ẩm và săn chắc cơ thể.

- Ảnh 2.

Nhiều năm nay, cô vẫn duy trì thói quen ăn uống và tập luyện khoa học. Nhan sắc trẻ trung và vóc dáng thanh mảnh đáng kinh ngạc của nàng Tiểu Long Nữ đình đám một thời

ẢNH: INSTAGRAM CARMANLEE0816

Song song với chế độ ăn, Lý Nhược Đồng giữ thói quen tập luyện đều đặn với các môn thể thao rèn sức bền và giữ dáng như chạy bộ, yoga và tập gym. Chính sự kết hợp giữa ăn uống khoa học và luyện tập kiên trì đã giúp ngôi sao Thần thám đại chiến bảo toàn làn da mịn màng cùng vóc dáng cân đối.

- Ảnh 3.

Ngoài chế độ sinh hoạt lành mạnh, Lý Nhược Đồng xem tinh thần tích cực là bí kíp chống lão hóa hiệu quả

ẢNH: INSTAGRAM CARMANLEE0816

Sau hàng chục năm trong làng giải trí, Lý Nhược Đồng vẫn giữ vững phong độ và sức hút, trở thành biểu tượng của vẻ đẹp bền vững. Hình ảnh mới nhất của cô tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ khán giả, khẳng định danh xưng "Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh" vẫn vẹn nguyên trong lòng công chúng.

Khám phá thêm chủ đề

