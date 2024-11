Tiêu thụ ô tô hybrid tăng hơn 25%, mẫu xe nào bán chạy nhất?

Tiếp đà tăng trưởng của thị trường ô tô Việt Nam, doanh số bán ô tô hybrid nói chung (gồm mild-hybrid, plug-in hybrid và hybrid) tiếp tục có sự cải thiện. Tuy nhiên, cục diện cạnh tranh không có nhiều thay đổi khi các mẫu mã ô tô hybrid của các thương hiệu xe Nhật Bản vẫn chiếm ưu thế về mặt doanh số.

Thị trường ô tô Việt khó "có cửa" khởi sắc trong năm 2024

Doanh số ô tô hybrid tiếp tục gia tăng

Bất chấp nhiều mẫu mã, phiên bản chủ yếu được nhập khẩu và không được hưởng ưu đãi từ chính sách giảm lệ phí trước bạ, doanh số bán ô tô hybrid nói chung (gồm mild-hybrid, plug-in hybrid và hybrid) tại Việt Nam vẫn tiếp đà tăng trưởng.

Doanh số bán ô tô hybrid nói chung (gồm mild-hybrid, plug-in hybrid và hybrid) tại Việt Nam vẫn tiếp đà tăng trưởng Ảnh: B.H

Số liệu bán hàng được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố cho thấy trong tháng 10.2024, doanh số bán ô tô các loại của các thành viên thuộc VAMA đạt tổng cộng 38.761 xe ô tô các loại. Trong đó, có 1.420 xe hybrid sử dụng hệ thống động cơ xăng kết hợp mô-tơ điện, gồm mild-hybrid, plug-in hybrid và hybrid, chiếm khoảng 3,67% tổng lượng ô tô mới các loại tiêu thụ tại Việt Nam trong tháng vừa qua.

So với tháng 9.2024 xu hướng người Việt mua sắm ô tô hybrid đã có sự gia tăng. Cụ thể, trong tháng 10.2024 các nhà sản xuất phân phối ô tô đã bán nhiều hơn tháng 9.2024 khoảng 376 ô tô hybrid, tăng 26,5%. Đây là tháng thứ hai liên tiếp lượng tiêu thụ ô tô hybrid ghi nhận sự tăng trưởng, đồng thời cũng là một trong những tháng có lượng ô tô hybrid bán ra đạt doanh số cũng như tỷ lệ tăng trưởng cao nhất từ đầu năm 2024 đến nay.

Điều này một phần xuất phát từ nhu cầu thị trường, khi trong bối cảnh việc sử dụng ô tô điện vẫn còn nhiều bất cập về việc sạc pin cũng như mất thời gian sạc… Ô tô hybrid với khả năng tiết kiệm nhiên liệu, vận hành êm ái lại không quá phụ thuộc vào mạng lưới trạm sạc… được xem là một trong những lựa chọn khả thi với nhiều người khách hàng Việt Nam muốn sử dụng ô tô trên những cung đường dài. Bên cạnh đó, chính sách ưu đãi được các nhà sản xuất, phân phối dụng với mức giảm giá hàng chục triệu đồng cũng góp phần thu hút khách hàng mua xe hybrid.

Phân khúc ô tô hybrid tại Việt Nam có thêm sự xuất hiện của phiên bản Honda Civic e:HEV, Subaru Crosstrek Ảnh: B.H

Trong tháng qua, phân khúc ô tô hybrid tại Việt Nam có thêm sự xuất hiện của phiên bản Honda Civic e:HEV, Subaru Crosstrek được trình làng tại Triển lãm ô tô Việt Nam năm 2024.

Những mẫu ô tô hybrid bán chạy nhất thị trường Việt Nam tháng 10.2024

Sức mua tăng trưởng nhưng nhìn chung, cục diện cạnh tranh ở phân khúc ô tô hybrid tại Việt Nam trong tháng 10.2024 vẫn không có nhiều sự xáo trộn. Sự áo đảo cũng như lợi thế trong cuộc đua doanh số vẫn nghiêng về phía các mẫu xe hybrid của các hãng ô tô Nhật Bản như Toyota, Honda…

Tương tự tháng trước đó, Toyota Innova Cross HEV là mẫu xe hybrid bán chạy nhất thị trường Việt Nam với doanh số đạt 437 xe bán ra, tăng 179 xe so với tháng 9.2024. Phiên bản hybrid của Toyota Corolla Cross cũng có bước tiến mạnh mẽ về mặt doanh số với 355 xe bán ra, tăng 132 xe so với tháng 9.2024, kết quả này giúp Toyota Corolla Cross HEV vươn lên chiếm vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng các mẫu ô tô hybrid bán chạy nhất Việt Nam tháng 10.2024. Qua đó, đẩy Suzuki XL7 Hybrid xuống vị trí thứ 3. Mẫu xe hybrid của Suzuki bán được 308 xe, tăng 52 xe so với tháng trước đó.

Toyota Innova Cross HEV là mẫu xe hybrid bán chạy nhất thị trường Việt Nam

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Honda CR-V e:HEV RS (đạt 218 xe); Toyota Yaris Cross HEV (đạt 77 xe); Kia Sorento HEV/PHEV (đạt 11 xe); Toyota Camry HEV (10 xe). Trong khi đó, Hyundai, Mercedes-Benz… không công bố chi tiết doanh số bán xe hybrid.

Cộng dồn 10 tháng đã qua của năm 2024, tổng doanh số bán ô tô hybrid tại Việt Nam đạt 7.072 xe, chiếm khoảng 2,7% thị phần ô tô mới đã tiêu thụ tại Việt Nam.