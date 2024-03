Tiêu thụ ô tô tại Việt Nam giảm 40%, phần lớn người mua chọn xe gầm cao

Thị trường ô tô Việt Nam đang trải qua giai đoạn trầm lắng khi hàng loạt khó khăn vẫn đang bủa vây, thời gian bán hàng rút ngắn, đại lý vắng khách sau tết… khiến doanh số xe toàn thị trường tiếp tục "lao dốc".



Ô tô ồ ạt giảm giá bán, doanh số vẫn sụt giảm

Số liệu bán hàng tháng 2.2024 vừa được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố cho thấy thị trường ô tô Việt Nam vẫn đang chìm trong khủng hoảng khi các nhà sản xuất kinh doanh ô tô vẫn chưa tìm ra lời giải cho bài toán doanh số, dù đã liên tục giảm giá bán xe.

Doanh số bán ô tô các loại của các thành viên thuộc VAMA trong tháng 2.2024 chỉ đạt 11.633 xe ô tô các loại, giảm khoảng 40% so với tháng 1.2024 Bá Hùng

Tương tự những năm trước đây, tháng 2.2024 là thời điểm trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, do đó hoạt động kinh doanh ô tô của hầu hết các hãng xe ít nhiều bị gián đoạn trong khoảng hai tuần đầu tiên của tháng 2.2024. Sau kỳ nghỉ Tết kéo dài hơn một tuần lễ, hàng loạt các nhà sản xuất, phân phối ô tô đã nỗ lực triển khai nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá bán nhiều mẫu ô tô để "xả hàng" tồn kho, chạy doanh số cho năm 2024 nhưng vẫn không thể thay đổi được thói quen của thị trường ô tô Việt Nam mỗi khi tháng 2 đến.

Kết quả bán hàng cho thấy, doanh số bán ô tô các loại của các thành viên thuộc VAMA trong tháng 2.2024 chỉ đạt 11.633 xe ô tô các loại, giảm 7.610 xe tương đương khoảng 40% so với tháng 1.2024. Trong đó lượng tiêu thụ ô tô du lịch đạt 8.099 xe giảm gần một nửa, các phân khúc còn lại như xe thương mại, xe chuyên dụng cũng chứng kiến doanh số bán hàng giảm từ 21% - 48%.

Nếu tính cả doanh số bán ô tô Hyundai do Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) lắp ráp, phân phối tại Việt Nam, trong tháng thứ hai của 2024 người Việt cũng chỉ tiêu thụ 13.666 xe ô tô các loại, thấp hơn gần 9.200 xe so với tháng 1.2024. Nếu so với cùng kỳ năm ngoái, lượng ô tô tiêu thụ trong tháng 2 vừa qua đã giảm khoảng một nửa.

Doanh số Tháng 12.2023 38740 Tháng 1.2024 19243 Tháng 2.2024 11633

Ngoài việc gián đoạn hoạt động kinh doanh so kỳ nghỉ tết, kết quả bán hàng của toàn thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 2.2024 cho thấy thực tế sức mua ô tô vẫn chưa hồi phục, trái lại đang trên đà lao dốc không phanh. "Liều thuốc" giảm giá bán xe được nhiều hãng ô tô áp dụng vẫn chưa thể thay đổi thói quen chùng xuống trong tháng 2 của toàn thị trường.

Phần lớn người mua ô tô chọn xe gầm cao

Bân cạnh việc giảm mua sắm ô tô, thị hiếu lựa chọn mua xe của người Việt cũng đang có sự thay đổi, chuyển dịch. Người Việt mua sắm ô tô trong giai đoạn đầu năm 2024 đang lựa chọn xe gầm cao nhiều hơn so với xe sedan truyền thống.

Cụ thể, số liệu từ VAMA cho thấy doanh số bán ô tô ở hầu hết các phân khúc đều giảm nhưng ô tô gầm cao vẫn áp đảo. Doanh số các dòng ô tô gầm cao gồm SUV, Crossover, MPV trong tháng 2.2024 đạt tổng cộng 4.816 xe, cao hơn gần 2,7 lần so với doanh số xe sedan. Trong đó, lượng tiêu thụ xe SUV chiếm tới 2.055 xe, xe Crossover đạt 1.230 xe, MPV đạt 1.531 xe. Trong khi đó, xe sedan chỉ chiếm 1.811 xe.

Người Việt mua sắm ô tô trong giai đoạn đầu năm 2024 đang lựa chọn xe gầm cao nhiều hơn so với xe sedan truyền thống

Sức mua giảm cũng kéo doanh số bán của hầu hết các hãng xe đang sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam "lao dốc". Xét theo thương hiệu, Hyundai vẫn dẫn đầu thị trường nhưng doanh số của hãng xe Hàn chỉ đạt hơn 2.000 xe. Doanh số Ford giảm 38% nhưng vẫn xếp vị trí thứ 2 nhờ sức hút của hai mẫu xe gầm cao gồm Ranger và Everest. Các vị trí tiếp theo thuộc về Kia (giảm 41%), Mazda (giảm 31%) và Honda (giảm 38%).

Trong khi đó, với lượng tiêu thụ sụt giảm 46% so với tháng đầu năm 2024, Toyota đã rơi xuống vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng các thương hiệu ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 2.2024. Các mẫu sedan của hãng xe Nhật như Camry, Corolla Altis thậm chí cả Vios đang mất dần sức hút, doanh số giảm sâu. Mẫu xe bán chạy nhất của Toyota Việt Nam trong tháng qua lại là cái tên ít ai ngờ đến - Toyota Raize.

Cộng dồn 2 tháng đã qua của năm 2024, tổng doanh số bán ô tô tại Việt Nam đạt 30.876 xe, thấp hơn khoảng 23% so với cùng kỳ năm ngoái Bá Hùng

Mitsubishi xếp ngay sau Toyota, với doanh số bán đạt 818 xe, giảm hơn một nửa so với tháng đầu năm 2024. Trong đó, mẫu Xpander chỉ bán được 641 xe, qua đó mất vị trí dẫn đầu cuộc đua doanh số ô tô bán chạy nhất Việt Nam vào tay Ford Ranger.

Theo VAMA, cộng dồn 2 tháng đã qua của năm 2024, tổng doanh số bán ô tô tại Việt Nam đạt 30.876 xe, thấp hơn khoảng 23% so với cùng kỳ năm ngoái.