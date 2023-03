Tiểu thương An Đông Plaza đóng cửa, yêu cầu giảm giá thuê sạp

Theo phản ánh của các tiểu thương, các chủ sạp (khoảng 150 người, sở hữu khoảng 400 sạp) quyết định bãi thị, không mở cửa kinh doanh để phản đối việc tăng giá thuê sạp của Ban quản lý An Đông Plaza (Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông - thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).

Theo trình bày của các tiểu thương, các hợp đồng sang nhượng sạp gần đến kỳ phải tái ký vào ngày 21.4 tới. Hợp đồng cũ có thời hạn 5 năm. Nay Ban quản lý An Đông Plaza thông báo giá thuê mới tăng 15 - 20% và tăng "rất lung tung", "không theo nguyên tắc nào cả". Vì thế, tập thể tiểu thương đã có 3 lần gửi đơn thỉnh nguyện, xin được giảm 30% so với giá thuê mới công ty thông báo. Tuy nhiên, sau 3 lần trình bày "hết tình, hết lý", giá thuê sạp của An Đông Plaza đưa ra mới cũng chỉ giảm 10%. Đáng nói, tình trạng kinh doanh tại trung tâm lại ế ẩm vô cùng.

Một số hình ảnh Báo Thanh Niên ghi lại tại An Đông Plaza sáng nay (22.3.2023):

Khooảng 9 giờ sáng, nhân viên bán hàng, tiểu thương tụ tập trước sảnh An Đông Plaza, không vào mở sạp bán hàng HOÀNG HY

"Với mức giá thuê cao ngất ngưỡng hiện nay, chúng tôi không thể kinh doanh được. Ban quản lý lại phát loa báo đã giảm, sẽ giảm... thực tế thì không. Chỉ "dẫn" thông tin đi "lòng vòng". Chúng tôi đồng lòng đóng cửa ngưng bán hàng và chờ trả lời thỏa đáng từ chủ đầu tư tòa nhà", đại diện tiểu thương đang kinh doanh tại An Đông Plaza cho biết H.H

Trong thực tế, sau 3 năm đại dịch Covid-19, nhiều chủ sạp tại trung tâm thương mại này cho biết việc kinh doanh ế ẩm, không thể "vực" dậy nổi H.H

Mãi lực tại đây có thời điểm giảm 70%. Nhiều chủ sạp không "gồng" nổi, tìm người sang nhượng giá rẻ hoặc đóng cửa H.H

Đến 9 giờ 30 phút sáng, các dãy sạp bán hàng áo quần, giày dép vẫn tiếp tục đóng cửa, không bán hàng H.H

Nhân viên bán hàng, tiểu thương xếp bằng ngồi bệt giữa sàn gần lối thang cuốn của tòa nhà H.H

Một số nhân viên bán hàng cho biết, họ được thuê bán hàng lâu năm nên chủ giữ lại, đa số người mới đểu nghỉ vì sạp không có khách H.H

Lấy máy ra chơi game để "giết" thời gian H.H

Có mở cửa hay không thì đa số thời gian trong ngày của nhiều nhân viên bán hàng ở đây cũng chỉ chơi game. Chị Tuyết, nhân viên bán áo quần tại tầng 2 cho biết: "Ra ngồi không có khách thì chơi game, coi phim chứ biết làm gì" H.H

Đến 10 giờ sáng, lãnh đạo Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông xuất hiện H.H

Ngay sau đó, trên loa, Ban quản lý tòa nhà phát thông báo nội dung là việc tiểu thương tự ý nghỉ bán, lôi kéo người khác nghỉ bán là "vi phạm pháp luật" và yêu cầu tiểu thương mở cửa bán hàng trở lại H.H

Tỏ ra khá bức xúc, một số tiểu thương nói, họ kinh doanh hàng tiêu dùng, thấy lỗ quá gồng không nổi thì đóng cửa, chỉ gửi thỉnh nguyện đến nhà đầu tư với tinh thần cầu thị. "Chúng tôi không bán mặt hàng đặc biệt như xăng dầu để nói việc ngưng bán là vi phạm. Chúng tôi cũng không tụ tập đông người, kêu gọi ai, chỉ vì quyền lợi chính đáng của mình và trên tinh thần cầu thị... Chúng tôi thấy cách trả lời của Ban quản lý tòa nhà không ổn", bà Th, chủ sạp tại An Đông Plaza bức xúc H.H